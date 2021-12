Fabien Centonze sur la liste de souhaits d’Everton alors que les Toffees recherchent des signatures astucieuses

Everton espère signer la star de Metz Fabien Centonze dans la fenêtre de transfert de janvier, selon un rapport.

Le club de Goodison Park doit être intelligent avec ses signatures cet hiver alors qu’il cherche à éviter les sanctions du fair-play financier. Les Toffees ont dépensé au-dessus de leurs moyens dans les fenêtres récentes, et ils ne peuvent pas continuer cette tendance.

Rafa Benitez a un bon œil pour les affaires astucieuses et a fait appel à Andros Townsend et Demarai Gray cet été.

Townsend est venu gratuitement de Palais de Cristal, tandis que Gray n’a coûté que 1,6 million de livres sterling à Bayer Leverkusen.

Benitez et Everton recherchent des joueurs tout aussi bon marché et ont jeté leur dévolu sur Centonze, 25 ans, selon Football Insider.

C’est un arrière droit talentueux qui joue pour le modeste club français de Metz. Ils sont impliqués dans une féroce bataille de relégation, mais Centonze gagne des admirateurs à travers l’Europe.

Son record s’élève à quatre buts et une passe décisive en 16 matches cette saison. Cela comprend un doublé lors du match nul 3-3 contre Lille lors de la première journée.

Centonze a également marqué le seul but alors que Metz a surpris Nice lors d’un voyage à l’extérieur le mois dernier.

Everton pense que le défenseur conviendrait parfaitement à son équipe. Il est considéré comme un remplaçant à long terme de Seamus Coleman, le skipper des Toffees ayant maintenant 33 ans.

Le Français Centonze séduit également par sa polyvalence. Il est à l’aise pour jouer en tant qu’ailier droit ou milieu de terrain droit, ce qui signifie qu’il est adapté à presque toutes les formations.

Everton peut conclure un accord avec Metz pour seulement 8 millions de livres sterling. Cela correspond à leur budget de janvier et rend un transfert probable.

Centonze a déjà évoqué l’intérêt de Marseille pour sa signature. Cependant, l’équipe de Jorge Sampaoli n’est pas dans la course aux transferts pour le moment.

Benitez fait son entrée au conseil d’administration d’Everton

Pendant ce temps, Benitez pense avoir le soutien du conseil d’administration d’Everton, malgré les rumeurs selon lesquelles ils envisagent des remplaçants potentiels.

Kasper Hjulmand est une option, aux côtés de l’ancien joueur Wayne Rooney. Des rapports récents suggèrent que des discussions informelles ont eu lieu avec Rooney.

« Je parlais avec M. Moshiri [the owner] ce matin », a déclaré Benitez. « J’ai des rendez-vous avec le président, avec Denise [Barrett-Baxendale, CEO], j’ai des conversations avec eux et ils me soutiennent.

« Ils savent… Je dirai quelque chose que j’ai déjà dit : ils ont de l’expérience pour changer de manager, ils ont de l’expérience pour essayer d’adapter les choses et cela ne fonctionnait pas.

« Je ne sais pas si vous êtes un fan d’Everton, mais quel est le sentiment des dernières années pour les fans d’Everton ? Succès ou frustration ?

« Vous connaissez la réponse, j’ai beaucoup d’amis qui me disent la même chose.

« Les problèmes ne sont pas seulement quelque chose que vous pouvez résoudre en cinq mois, ils savent que vous avez besoin de temps et ils savent que nous allons dans la bonne direction. »

