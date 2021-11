Fabien de la Concepción a remporté la couronne NBL ?

Univision Fabién de la Concepción remportera-t-il Nuestra Belleza Latina ?

Fabién de la Concepción a remporté l’un des quatre laissez-passer pour la grande finale de Nuestra Belleza Latina, et elle fait désormais partie des grandes favorites.

Et bien qu’il reste encore un gala pour savoir qui sera le successeur de Migbelis Castellanos, la belle cubaine a assuré qu’elle a déjà remporté la couronne.

La rubia habló en un video compartido por la cuenta de Instagram de Nuestra Belleza Latina, y allí confesó que pase lo que pase, haber llegado hasta la noche final, así ocupe la última posición de la gala, ya es un tremendo triunfo y una corona pour elle.

Fabién a défendu que ce qui la fait le plus se sentir bien, c’est qu’elle n’a jamais été une femme masquée, mais qu’elle s’est montrée telle qu’elle est du début à la fin du spectacle.

« J’ai toujours décidé dès le début de ne pas essayer de vendre quelque chose que je ne suis pas, et j’ai toujours été honnête avec le public, parce que j’ai été public. J’ai dit de voter pour celui que vous vouliez voir à la télévision », a déclaré la belle cubaine. « Et voici le même Fabien du jour 1 ; un peu plus de maquillage, mieux peigné, mieux assis, mais pareil… gagner ou pas, c’est déjà une couronne pour moi ».

La finaliste de Nuestra Belleza Latina a ajouté qu’avoir pu se qualifier pour le gala final la remplit d’une grande fierté, car elle n’aurait jamais imaginé pouvoir aller aussi loin dans l’émission.

« Pour aller aussi loin, je ne savais pas que j’allais aller aussi loin, que j’allais atteindre la finale, et étant arrivé jusqu’ici, je pense que c’est un immense honneur pour moi », a déclaré Fabién, qui a comparé lui-même à un personnage d’histoires de fées

«Mon séjour à Nuestra Belleza Latina a vraiment été comme l’histoire de Cendrillon. J’ai commencé sans aucune expérience. Je ne sais pas si les juges l’ont remarqué, mais j’ai l’impression d’avoir grandi en tant que personne, que j’ai grandi en tant que professionnel, et que dans ce monde (du divertissement), peut-être que je peux grandir et maintenir une carrière ” , a ajouté la jeune femme.

Adal Ramones est ravi de la candidate et a loué ses qualités histrioniques et comiques.

« Je vois Fabien comme un très bon comédien. Il a du charisme, que s’il sortait là-bas, il pourrait être dans une émission de comédie », a déclaré le juge du concours.

Daniella Álvarez s’est jointe aux louanges et a déclaré : « Fabien est unique. Son charisme, son authenticité, sa spontanéité volent le cœur de n’importe qui ».

