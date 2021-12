Fabien de la Concepción avoue en direct

Univision Fabién Laurencio de la Concepción parlera de sa participation à Nuestra Belleza Latina 2021.

Fabién Laurencio de la Concepción partagera une interview intime avec l’équipe HoyMismo.com dans une diffusion entièrement en direct sur Facebook ce samedi 4 novembre à 18h00, heure de l’Est.

Née à Cuba et résidant dans l’État du Texas, De la Concepción a conquis le cœur du public hispanophone après sa participation à la 12e saison de Nuestra Belleza Latina.

Dans la célèbre émission de téléréalité Univision, la jeune cubaine a réussi à se positionner comme la première finaliste de la douzième saison, dont la Hondurienne Sirey Morán était la gagnante.

Desde su audición para Nuestra Belleza Latina 2021, Fabién de la Concepción se posicionó como una de las grandes favoritas de la competencia gracias a su espontánea personalidad, lo que en todo momento se convirtió en su mejor carta de presentación en cada uno de los retos de la concurrence.

Contrairement à certains de ses pairs de la NBL 2021, De la Concepción n’avait auparavant aucune expérience des médias hispanophones aux États-Unis.

La Cubaine de 26 ans est assistante dentaire de profession et vit dans la ville de Houston au Texas depuis qu’elle a émigré aux États-Unis à la recherche d’une meilleure qualité de vie pour soutenir le reste de ses proches, qui résident actuellement. à Cuba.

Nuestra Belleza Latina a représenté le début d’une carrière très réussie pour Fabién Laurencio de la Concepción dans l’industrie du divertissement hispanophone aux États-Unis. S’il est vrai que la charismatique cubaine n’a pas réussi à remporter la couronne, elle a obtenu une récompense bien plus précieuse : l’affection de millions d’hispaniques aux États-Unis.

Dans une publication récente sur son profil sur Instagram, De la Concepción a évoqué sa participation à la NBL 2021 : « Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure. Ce n’était pas facile, mais j’ai toujours senti le soutien. Merci Cuba. Merci à ma famille. Merci à tous les Latinos qui se sont identifiés à moi. En fin de compte, c’est la seule chose qui compte. »

Le Cubain a poursuivi en mentionnant sur la plateforme Instagram : « Nous sommes ce que nous réfléchissons sur les autres, ce que les autres ressentent lorsqu’ils nous connaissent, nous écoutent ou nous regardent dans les yeux ; nous sommes ce que l’on ressent quand on sait remplir son essence dans un lieu, même s’il est petit (…) Merci à tous pour votre soutien inconditionnel. Je me sens heureux, très heureux de les avoir dans ma vie et qu’ils se sentent identifiés à moi. Cette satisfaction est la seule couronne que je voulais recevoir et non pas sur ma tête, mais sur mon cœur. Je suis fièrement cubain et Cuba ira toujours de pair avec moi ».

