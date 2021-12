Fabién de la Concepción en photos comme modèle

Univision Photos de Fabién de la Concepción en mannequin

En un clin d’œil, Fabién de la Concepción est devenue célèbre, et non seulement elle s’est habituée à sa popularité, après avoir été la première finaliste du concours Nuestra Belleza Latina, mais elle a aussi fait sortir cette reine et modèle que je avait caché.

Et cette fois, la belle cubaine a laissé ses fidèles fidèles bouche bée, après avoir partagé quelques photographies prises récemment, dans lesquelles elle ressemblait à une véritable déesse.

Les photographies ont d’abord été partagées par le photographe Leo Sánchez, puis par le Cubain, qui a profité des clichés pour souhaiter « Joyeux Noël !!!! ».

« 1er dauphin de la NBL 2021 @ faby_laurencio94 @nuestrabellezalatina H&M @herworldmakeupistry

Designer @sharonosp Photo by me @leosanchez_photo @leosanchez_studio », était le commentaire qui accompagnait les photos précises.

Sur les photographies, on peut voir Fabién allongé sur un canapé classique, vêtu d’une robe noire saisissante avec des transparences et du tulle, qui a réussi à allier fraîcheur et sensualité.

De même, Fabién a posé assise avec un look qui a enchanté ses fans, qui n’ont pas arrêté de commenter que la mini robe qu’elle portait la rendait belle, mais a aussi parlé de l’attitude mannequin avec laquelle la jeune femme a posé.

Dans une récente interview avec Now, Fabién, avec une grande humilité, a commenté que pour elle ce monde de caméras, de mannequinat et de divertissement est totalement nouveau, mais elle a assuré qu’ayant comme objectif de réussir à la télévision, elle a profité au maximum de son temps à Nuestra Belleza Latina, et continuera à faire ressortir sa meilleure version étant sa principale critique.

« Pour moi, c’était comme une pression, mais j’ai aimé ça parce que ça m’a aidé à aller de l’avant et ça m’a aidé à être meilleur dans les défis. Je me souviens qu’à chaque fois qu’un défi se terminait, la production me disait : « Comment te sens-tu ? Et j’ai répondu : ‘Super bien, je me sens heureux’. Sur 10 je me donne 100 parce que c’était des choses que je n’avais jamais faites, il n’y a pas de meilleur critique et autocritique que soi », a commenté la première finaliste de Nuestra Belleza Latina. « La vérité est que je me sentais très heureux, je dois beaucoup remercier la production Nuestra Belleza Latina car c’est l’école qui m’a dit: » Hé, c’est pour toi. Continuez, vous avez encore un monde à découvrir.’

Dites-nous ce que vous avez pensé des photos de Fabién en tant que mannequin et dites-nous si vous voyez un avenir pour elle en tant qu’image de créateurs célèbres.