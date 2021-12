Fabién de la Concepción prend la parole après son départ de la NBL 2021

Univision Fabién de la Concepción, la cubaine qui a réussi à ravir le cœur de tous les hispaniques lors de sa participation à Nuestra Belleza Latina 2021.

Fabién Laurencio de la Concepción a réussi à se positionner comme la première finaliste de la 12e saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina.

La Cubaine de 26 ans est assistante dentaire de profession, mais après sa participation à NBL, elle aspire à s’aventurer dans les médias hispanophones aux États-Unis.

De la Concepción était la seule candidate d’origine cubaine à la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, un exploit qu’elle a pu matérialiser grâce à sa personnalité spontanée qui a réussi à enchanter les téléspectateurs et les juges du concours.

Dans une interview exclusive avec l’équipe de Right Now, Fabién Laurencio de la Concepción a expliqué ce que cela signifiait pour elle d’être allée aussi loin dans une compétition télévisée aussi importante que Nuestra Belleza Latina.

De la Concepción réside actuellement dans la ville de Houston, mais reviendra bientôt dans la ville de Miami pour participer à un événement avec deux de ses compagnons de Nuestra Belleza Latina 2021 : la Portoricaine Melissa Alemán et la Vénézuélienne Yelus Ballestas.

La jeune cubaine a réaffirmé à l’équipe de Right Now que Nuestra Belleza Latina était le début de grands projets dans sa vie professionnelle.

Profitez de l’interview de Fabien Laurencio de la Concepción avec Right Now

Question: Vous êtes devenu citoyen américain récemment, j’imagine que c’est une grande réussite pour vous et votre famille. Comment vous sentez-vous ?

Fabien de la Concepción : «Je suis très heureux, j’avais déjà passé l’entretien de citoyenneté avant d’entrer à Nuestra Belleza Latina, nous prêtons donc serment séparément après l’entretien, donc tout ce processus s’est arrêté. J’ai même dû reporter le sujet du serment parce que j’étais à l’intérieur du manoir et il n’y avait aucun moyen, c’était une chose ou une autre. Je ne pouvais pas quitter le manoir pour résoudre ce genre de problème, mais rien, très heureux. Une fois sorti, c’est la première chose que j’ai faite ».

Question: Vous sortez de Nuestra Belleza Latina 2021 en tant que premier finaliste, ce qui est une très belle réussite. Comment vous sentez-vous après avoir terminé ce projet et avez-vous la possibilité de lire tous ces messages de soutien qui vous ont été envoyés pendant que vous étiez dans le manoir sans accès aux réseaux sociaux ou aux téléphones portables ?

Fabien de la Concepción : « Oui, nous étions dans le manoir à l’intérieur d’une bulle, totalement clos, nous ne connaissions pas l’actualité ni les réseaux sociaux. Quand j’ai commencé Nuestra Belleza Latina 2021, je n’avais que 500 followers sur Instagram, je ne connaissais pas la portée que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Quand je suis sorti et que j’ai attrapé mon téléphone, ça a été comme une surprise… J’ai même pleuré d’émotion parce que j’ai reçu de si beaux messages, j’ai reçu tellement de messages de soutien que je n’ai pas de mots pour expliquer la fierté que j’ai ressentie.

J’ai reçu beaucoup de messages, la grande majorité, d’une personne de Cuba, ils me soutenaient de Cuba, ce qui est très difficile car il est très difficile de se connecter sur les réseaux sociaux et la question Internet à partir de là. Cela m’a donné une immense fierté de représenter ce rayon de lumière pour un peuple qui traverse des moments difficiles, de lui apporter ce divertissement qu’il se sent identifié à un Cubain comme moi ».

Question: Après avoir terminé et été le premier finaliste de Nuestra Belleza Latina 2021, quelle étape voulez-vous franchir à ce stade de votre vie, voulez-vous vous aventurer dans les médias et avez-vous un nouveau projet ?

Fabien de la Concepción : « Oui comme non. J’aime la télévision, j’aime l’improvisation et j’aime conduire. Je ne vais pas m’arrêter avant d’y parvenir. Nuestra Belleza Latina était une école, certains d’entre nous ont dit que c’était l’entretien d’embauche le plus long de notre vie et oui, ça l’a été. Pour moi, personnellement, c’était un défi énorme, parce que je n’avais aucune expérience en quoi que ce soit, mais c’était ce que j’aimais, que je me défiais tout le temps, et, être en compétition avec des filles qui ont déjà beaucoup d’expérience dans ce domaine. , qui sont allés à des concours de beauté, qui ont participé à des émissions de téléréalité ou qui ont de l’expérience dans les médias.

Pour moi, c’était comme une pression, mais j’ai aimé ça parce que ça m’a aidé à avancer et ça m’a aidé à être meilleur dans les défis. Je me souviens qu’à chaque fois qu’un défi se terminait, la production me disait : « Comment te sens-tu ? Et j’ai répondu : ‘Super bien, je me sens heureux’. Sur 10 je me donne 100 parce que c’était des choses que je n’avais jamais faites, il n’y a pas de meilleur critique et autocritique que soi. La vérité est que je me sentais très heureux, je dois beaucoup remercier la production Nuestra Belleza Latina car c’est l’école qui m’a dit : ‘Hé, c’est pour toi. Continuez, vous avez encore un monde à découvrir.’

Question: Quelle est votre relation avec Sirey Morán ? Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux sur une éventuelle situation tendue entre vous deux lors du gala final de Nuestra Belleza Latina 2021.

Fabien de la Concepción : « La vérité est que non seulement avec Sirey, avec toutes les filles, je me suis toujours très bien entendu, super bien depuis le début. Je me souviens que nous avons parlé et dit: « Nous devons démontrer en cette saison de Nuestra Belleza Latina quelque chose qui n’a pas été démontré auparavant. » Auparavant, Nuestra Belleza Latina se caractérisait par le fait que les filles se disputaient ou avaient des disputes, des problèmes ou de l’envie. Nous avons dit: « Nous devons montrer cette unité de la femme latine et nous devons montrer que nous pouvons nous flatter et nous tenir debout. »

J’ai une très bonne relation avec Sirey, avec Lupita, avec toutes les filles, et je pense que c’est quelque chose que je dois au fait d’avoir été boursier dans une école à Cuba, c’était comme Nuestra Belleza Latina, mais trois ans, et pas seulement avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Alors j’ai ce don de m’entendre avec tout le monde, je ne prends rien personnellement, je n’ai eu aucun problème avec Sirey, je n’ai eu aucun problème avec aucun d’eux. Je les aime tous, je pense que la plus belle chose à propos de cette compétition était ces amitiés qui resteront pour toujours, nous continuons à parler et nous nous appelons au téléphone, nous sommes comme une famille ».

Question: Parlez-nous de votre prochain événement à Miami avec Melissa Alemán et Yelus Ballestas.

Fabien de la Concepción : « Le 18 décembre à 17h30, nous aurons un cours de danse avec Yelus Ballestas, les gens qui connaissent Yelus savent qu’elle est une experte en matière de séduction, de danse, d’empowerment de la femme et pour faire ressortir ce beau et partie sensuelle, mais en même temps comme partie coquette de la femme que bien des fois on ne connaît pas. Je pense que ce sera un très bel événement, nous partagerons également avec Melissa Alemán, que j’adore de tout mon cœur, donc ce sera comme un cours et nous aurons un ‘Meet & Greet’. Vous pouvez trouver le lien sur ma page Instagram, nous nous verrons tous là-bas ».

