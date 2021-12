Fabien de la Concepción s’est fait opérer

L’Univisión Fabien de la Concepcion s’est fait opérer

En quelques semaines, Fabién de la Concepción est passée d’une jeune femme ordinaire, avec des rêves et de grandes aspirations, à la deuxième plus belle femme de Nuestra Belleza Latina.

Et bien que la belle cubaine n’ait pas remporté la couronne de la téléréalité Univisión, elle a su mettre des milliers de téléspectateurs dans sa poche, qui sont devenus ses fidèles, qui ont suivi de près ses pas, alors cette fois la jeune femme leur a fait un confession.

Fabién a révélé qu’il avait décidé de faire une retouche esthétique sur une partie de son visage et a montré les résultats de son intervention.

La première finaliste de l’émission de téléréalité a décidé de changer la forme de ses dents et a décidé d’utiliser les soi-disant facettes en porcelaine ou « facettes », de fausses pièces qui recouvrent les dents pour générer un sourire plus large et plus frappant.

Regardez mon nouveau sourire. Qu’en penses-tu? Je peux déjà rire aux éclats, sans peur et sans peur, alors si vous cherchez l’excellence, le confort et le naturel dans votre nouveau sourire, il n’y a pas d’autre endroit que celui-ci : CG Smile », a commenté la reine sur son Instagram, à travers de une vidéo.

Sur la procédure, Fabien ajoute :

«La dernière visite comprenait évidemment le retrait des tempes, le nettoyage de tout, le début des tests, voir si je les aimais, quelle était la hauteur, comment était la morsure, puis le médecin est venu les cimenter. Tout a été super rapide. Je n’ai ressenti aucune douleur, ils n’ont pas eu besoin de me mettre sous anesthésie, alors viens ici avec nous. »

Fabién s’est vanté du beau sourire que lui ont fait les spécialistes de la clinique CGC Sourire, qui à leur tour se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus en trois rendez-vous.

« Notre reine de beauté @ faby_laurencio94 a enfin eu le sourire de ses rêves avec nos belles facettes en porcelaine en seulement trois visites !!! », ont mentionné les dentistes sur Instagram. « Voici le dernier chapitre du beau voyage de ✨ 👸✨ @ faby_laurencio94, elle est plus heureuse que les mots ne peuvent le dire, et nous sommes plus qu’heureux qu’elle fasse partie de la famille CG Smile. 😁 Appelez-nous maintenant et obtenez le sourire que vous méritez avant la fin des fêtes !! ??

Dans une récente interview avec Now, que vous pouvez lire ici, la Cubaine a déclaré qu’elle était déterminée à réaliser son souhait de briller dans les médias, et de ne pas se reposer jusqu’à ce qu’elle l’ait réalisé.

« Je me souviens qu’à chaque fois qu’un défi se terminait, la production me disait : ‘Comment te sens-tu ?’ Et j’ai répondu : ‘Super bien, je me sens heureux’. Sur 10 je me donne 100 parce que c’était des choses que je n’avais jamais faites, il n’y a pas de meilleur critique et autocritique que soi », a déclaré la belle Fabién. « La vérité est que je me sentais très heureux, je dois beaucoup remercier la production de Nuestra Belleza Latina, car c’est l’école qui m’a dit: » Hé, c’est pour toi. Continuez, vous avez encore un monde à découvrir.’