Fabien Galthie nomme neuf joueurs non capés pour le choc des Autumn Internationals Series au Stade De France

La France entame ses séries internationales d’automne ce week-end lorsqu’elle accueille l’Argentine au Stade de France.

L’équipe de Fabien Galthie devra faire face à trois tests dans les semaines à venir avec la Géorgie et la Nouvelle-Zélande qui formeront une opposition tout au long du mois de novembre.

La France sera certainement considérée comme la favorite du concours

Pour l’Argentine, ils affronteront la France avant d’affronter l’Italie et l’Irlande pendant le reste de la campagne.

Ce devrait être une rencontre divertissante dans la capitale française et nous aurons toute la couverture.

France v Argentine: commentaire de talkSPORT

Le choc des Autumn Internationals Series aura lieu le samedi 6 novembre.

Il se jouera au Stade De France à Paris et débutera à 20h.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct du concours avec des commentaires d’Alfie Reynolds et Heather Fisher.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Fabien Galthie espère une performance dominante contre l’Argentine France-Argentine : Actualités de l’équipe

La France

dos: Romain Buros, Baptiste Couilloud, Jonathan Danty, Brice Dulin, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Aymeric Luc, Maxime Lucu, Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Matthis Lebel, Yoram Moefana, Romain Ntamack, Damian Penaud, Thomas Ramos, Donovan Taofifenua, Tani Vili, Gabin Villière.

Avant: Dorian Aldegheri, Grégory Alldritt, Cyril Baille, Demba Bamba, Gaëtan Barlot, Dylan Cretin, François Cros, Ibrahim Diallo, Thibaud Flament, Killian Geraci, Jean-Baptiste Gros, Wilfrid Hounkpatin, Anthony Jelonch, Bernard Le Roux, Sekou Macalou, Marchand, Peato Mauvaka, Thierry Paiva, Romain Taofifenua, Florent Vanverberghe, Florian Verhaeghe, Paul Willemse, Cameron Woki.

Argentine

Dos : Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Mateo Carreras, Facundo Cordero, Bautista Delguy; Lucio Cinti, Jeronimo de la Fuente, Lucas Mensa, Matias Moroni ; Santiago Carreras, Nicolas Sanchez ; Gonzalo Bertranou, Tomas Cubelli, Gonzalo Garcia

Avant: Rodrigo Bruni, Juan Martin Gonzalez, Santiago Grondona, Facundo Isa, Pablo Matera; Matias Alemanno, Marcos Kremer, Tomas Lavanini, Guido Petti ; Eduardo Bello, Francisco Gomez Kodela, Santiago Medrano, Facundo Bosch, Julian Montoya (capitaine), Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Facundo Gigena, Nahuel Tetaz Chaparro

Julian Montoya espère une fin de saison positive pour l’Argentine France-Argentine : qu’est-ce qui a été dit ?

Le capitaine argentin Julian Montoya a déclaré: « Une bonne fin de saison serait d’avoir de bons résultats et ce serait une bonne façon de clôturer l’année, reflétant tout ce que nous nous entraînons, tout ce que nous nous disons et tout ce que nous faisons à la fois sur et en dehors du terrain.

« Que cela se reflète dans chacun des matchs : devenir forts dans nos formations fixes, une bonne défense, être exigeants entre nous pour tirer le meilleur de chacun et, comme je le dis toujours, mettre le maillot Los Pumas là où il faut. être, aussi haut que possible.