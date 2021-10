Fabien Laurencio de NBL 2021 : Ce qu’il faut savoir

Univision Fabién Laurencio de la Concepción est l’un des participants de NBL 2021.

Fabién Laurencio de la Concepción est l’un des dix participants de Notre Beauté Latine 2021.

Lors de son test de talent pour la nouvelle saison de NBL, la Cubaine a dû présenter une publicité télévisée pour promouvoir une céréale en compagnie du chef Yisus de l’émission Univision « Despierta América ».

Utilisant sa malice caractéristique, le chef Yisus a ajouté une pincée de piquant aux céréales de la participante pour la forcer à sortir de sa zone de confort afin de rendre sa présentation plus dynamique devant les juges.

Daniella Álvarez, membre du jury NBL 2021, a salué le talent de Fabién Laurencio de la Concepción pour la direction de télévision.

« Clairement pour moi, la vôtre est la spontanéité. Lorsque vous avez commencé avec le souffleur, j’ai senti que dès que vous vous en êtes déconnecté, vous avez commencé à être vous-même et à nous donner ce que nous aimons chez vous. J’ai vraiment aimé que tu aies beaucoup d’interactions avec Yisus, les autres filles ne l’ont pas eu avec Yisus. J’ai vraiment aimé ce que vous avez fait », a souligné lvarez.

Qui est Fabien Laurencio de la Concepción ?

Fabién Laurencio de la Concepción, un Cubain de 26 ans, est assistant dentaire de profession et n’avait auparavant participé à aucun projet lié à l’industrie du divertissement. Actuellement, le participant réside à Houston dans l’État du Texas.

Le Cubain a été le dernier participant à être sélectionné pour faire partie du groupe des dix finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021.

De la Concepción a été sauvé par le vote des téléspectateurs après avoir été mis en danger d’élimination lors du deuxième gala du concours télévisé.

Leurs proches vivent à Cuba

Dans une vidéo promotionnelle pour NBL 2021, Fabién Laurencio de la Concepción a annoncé que sa participation à l’émission de téléréalité a une valeur très sentimentale car elle veut être couronnée successeur de Migbelis Castellanos pour remplir le peuple cubain de fierté et d’enthousiasme.

De la Concepción a déclaré que ses proches vivent actuellement à Cuba, elle n’est donc pas étrangère à tous les problèmes rencontrés dans son pays d’origine.

A un petit ami

Fabién Laurencio de la Concepción est l’un des dix participants de Nuestra Belleza Latina 2021 qui sont entrés dans le concours télévisé avec un statut sentimental très clair.

De la Concepción entretient une relation amoureuse consolidée avec Pedry Rodríguez Hernández, un jeune Cubain qui lui a apporté un soutien précieux depuis qu’elle a auditionné pour la douzième saison de NBL.

« Amour, je suis super fier et heureux de te voir réussir dans la vie et de réaliser ton rêve. Cette passerelle était trop petite pour toi. Sans aucun doute, la meilleure et la plus belle, il ne fait aucun doute que cette couronne est la vôtre, ma reine », a déclaré Rodríguez sur son profil Instagram en faisant référence à la participation de sa petite amie à NBL.

Il a mis sa carrière de professionnel de la santé en pause

Fabién Laurencio de la Concepción a mis sa carrière d’assistant dentaire en pause pour s’installer dans la ville de Miami et participer à la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

De la Concepción est assistante dentaire chez Katy Dental Arts, une clinique dentaire exclusive située dans la ville de Katy au Texas.

Actuellement, la participante cubaine vit au Mansion de la Belleza de Nuestra Belleza Latina pour remplir ses divers engagements en tant que candidate officielle du concours Univision. La production télévisuelle devrait se terminer début décembre.

Il a élevé la voix pour le peuple cubain

Comme des reines de beauté comme Greidys Gil, Fabién Laurencio de la Concepción a fait entendre sa voix pour le peuple cubain à travers les plateformes numériques.

Dans une publication sur son profil Instagram, De la Concepción a partagé une photo appelant à la liberté de Cuba.

Certains téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina ont réagi à la publication du jeune cubain : « Vous êtes une fierté pour tous les Cubains », « Vous avez un nouveau fan », « Je vous souhaite le meilleur, allez pour cette couronne, soyez vous-même et brillez pour à tous les Cubains ».