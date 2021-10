FabIndia retire la publicité de Jashn-e-Riwaaz après une intense réaction contre les médias sociaux

La promo de la collection Jashn-e-Riwaaz, qui a été rendue publique le 9 octobre, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont appelé au boycott de la marque.

FabIndia, une chaîne de vente au détail de vêtements, a été contrainte aujourd’hui de retirer sa vidéo promotionnelle visant à promouvoir sa nouvelle ligne festive après une réaction brutale du BJP, des utilisateurs de médias sociaux et de groupes de droite. La marque s’est retrouvée à la merci des utilisateurs des médias sociaux et des groupes de droite qui l’ont accusée de dégrader le festival hindou Diwali et de blesser leurs sentiments religieux en insérant inutilement des idéologies musulmanes dans un festival hindou.

La société, cependant, a déclaré que la promotion en question ne concernait pas une collection Diwali et que la publicité Diwali de la chaîne de vente au détail serait bientôt lancée sous le tag «Jhilmil si Diwali».

« Chez FabIndia, nous avons toujours défendu la célébration de l’Inde avec ses myriades de traditions dans toutes les teintes… Notre capsule actuelle de produits sous le nom de Jashn-e-Riwaaz est une célébration des traditions indiennes. L’expression signifie cela, littéralement. La capsule n’est pas notre collection de produits Diwali. Notre collection Diwali s’appelle ‘Jhilmil si Diwali’ n’a pas encore été lancée », a rapporté PTI citant un porte-parole de l’entreprise.

La promo de la collection Jashn-e-Riwaaz, qui a été rendue publique le 9 octobre, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont appelé au boycott de la marque. « Alors que nous accueillons le festival de l’amour et de la lumière, Jashn-e-Riwaaz de Fabindia est une collection qui rend magnifiquement hommage à la culture indienne », avait déclaré FabIndia dans un Tweet tout en partageant la promo controversée.

Claquant la marque, le député du BJP Tejasvi Surya a déclaré que Deepavali n’était pas Jash-e-Riwaaz. « Deepavali n’est pas Jash-e-Riwaaz. Cette tentative délibérée d’abrahamisation des fêtes hindoues, mettant en scène des mannequins sans tenues traditionnelles hindoues, doit être dénoncée. Et des marques comme @fabindiaNews doivent faire face au coût économique de telles mésaventures délibérées », a-t-il déclaré.

Deepavali n’est pas Jash-e-Riwaaz. Cette tentative délibérée d’abrahamisation des fêtes hindoues, mettant en scène des mannequins sans tenues traditionnelles hindoues, doit être dénoncée. Et des marques comme @FabindiaNews doivent faire face à des coûts économiques pour de telles mésaventures délibérées. https://t.co/uCmEBpGqsc – Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) 18 octobre 2021

Bientôt, le hashtag #BoycottFabindia a commencé à devenir une tendance. Ce n’est pas la première fois qu’une marque est confrontée à des réactions négatives pour avoir prétendument blessé des sentiments religieux à travers ses vidéos promotionnelles. La marque de bijoux du groupe Tata Tanishq et la marque de détergent Surf Excel ont également été confrontées à une pêche à la traîne similaire dans le passé.

