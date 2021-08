Fabinho congédie un avertissement de Liverpool au duo de Manchester, Chelsea

Le milieu de terrain Fabinho insiste sur le fait que Liverpool ne tient aucun compte des rivaux dépensiers de Manchester City, Chelsea et Manchester United.

City vient de battre le record de transfert britannique signer Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling, Chelsea sont sur le point de dépenser près de 98 millions de livres sterling pour ramener l’attaquant Romelu Lukaku au club pendant que United a déboursé 73 millions de livres sterling pour le jeune international anglais Jadon Sancho.

Liverpool ont fait leurs grosses affaires tôt avec la capture de 36 millions de livres sterling du défenseur central du RB Leipzig Ibrahima Konate en mai et il semble actuellement qu’il sera le seul ajout majeur à l’équipe de Jurgen Klopp.

Cependant, malgré que leurs quatre premiers rivaux investissent tous massivement dans leurs équipes Fabinho, qui est devenu la semaine dernière le dernier joueur clé à signer un nouveau contrat à long terme, insiste sur le fait que Liverpool n’est pas inquiet.

« Cette équipe de Liverpool a déjà remporté la Premier League, la Ligue des champions, des trophées importants. Nous avons déjà montré de quoi nous sommes capables », a-t-il déclaré.

« Nous ne prêtons pas attention aux autres équipes. City sont les champions de Premier League et Chelsea les champions de Champions League, et les équipes anglaises sont toujours fortes et se battront toujours pour les trophées. Cette année ne sera pas différente.

« Nous serons forts et ils le seront aussi. Espérons que nous serons un peu plus forts.

“Nous ne prêtons pas trop d’attention aux autres équipes, nous nous concentrons uniquement sur nous et travaillons dur pour être de la meilleure façon possible.”

Il y aura un accent supplémentaire sur le milieu de terrain de Liverpool cette saison après que le fiable et constant Georginio Wijnaldum a été autorisé à partir gratuitement pour le Paris St Germain à la fin de son contrat.

Les rouges peuvent se débrouiller sans Wijnaldum

Fabinho, qui a raté un certain nombre de matches en raison de blessures et a également dû remplacer l’arrière central pendant la majeure partie de la saison après que les Reds ont perdu les trois défenseurs centraux seniors, est convaincu qu’ils s’en sortiront sans la fiabilité du Néerlandais.

“Gini était un très bon ami à moi. Personnellement, il va beaucoup me manquer et il va me manquer à l’équipe. Il a joué dans tous les matchs, n’a jamais été blessé et était un très bon joueur. C’était un leader”, a ajouté l’international brésilien.

« Gini était un joueur vraiment spécial pour ce club. Pour moi personnellement, il m’a beaucoup aidé depuis mon arrivée au club. Maintenant, il est dans une autre équipe et je lui souhaite tout le meilleur au PSG.

« Je ne m’en inquiète pas. Notre équipe a déjà montré que nous avions de bons joueurs pour le remplacer.

« Je pense que le milieu de terrain est la partie de l’équipe où nous avons le plus de joueurs. Nous avons Hendo (Jordan Henderson), moi, Thiago (Alcantara), Curtis (Jones), Millie (James Milner), Naby Keita; beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste.

