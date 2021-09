Fabinho dit que Liverpool a un jeune « talentueux » entre les mains

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

S’adressant au site officiel du club de Liverpool, Fabinho a parlé de Curtis Jones après sa performance contre Porto en Ligue des champions.

Jones était l’homme vedette alors que les Reds ont vaincu la tenue portugaise, fournissant trois passes décisives et exécutant généralement le spectacle depuis le milieu de terrain.

À seulement 20 ans, il s’agissait d’une véritable performance révolutionnaire de Jones, et alors que tant de fans ont été impressionnés, l’un de ses coéquipiers a également fait l’éloge de lui.

Qu’est-ce qui a été dit?

Fabinho a été époustouflé par ce qu’il avait vu de Jones.

« C’est un très bon joueur. Il avait besoin de ça, de jouer tous les trois jours, c’est important pour lui pour son rythme. Physiquement, il est vraiment bon et puis avec le ballon, on sait que si on lui donne le ballon il va tourner, il va créer quelque chose de spécial car c’est un joueur vraiment talentueux. Donc, je suis content pour lui de sa performance et j’espère qu’il continuera à bien jouer comme ça », a déclaré Fabinho.

Effrayant

Curtis Jones devient rapidement une star à Anfield, mais le plus effrayant, c’est qu’il s’épanouit absolument dans un gros match.

Ce n’est pas la première fois que Jones brille dans un match de Ligue des champions, il était tout aussi bon contre le RB Leipzig la saison dernière, et s’il continue comme ça, il sera l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Jurgen Klopp à l’avenir.

L’émergence de Jones n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment non plus. Les Reds ont une crise au milieu de terrain après que Thiago Alcantara et Harvey Elliott se soient blessés, mais en raison de l’éclat de Jones, ils n’ont pas trop manqué.

Les doigts croisés, le jeune de 20 ans peut continuer à briller.

