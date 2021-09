Fabinho explique deux façons dont Liverpool est devenu plus fort cet été

Fabinho pense que Liverpool s’est renforcé dans le but de remporter le titre de Premier League. Il voit deux façons dont ils ont fait cela au cours de l’été.

Liverpool est-il prêt à remporter le titre cette saison ? C’est une grande demande après un été relativement calme au cours duquel un joueur est arrivé.

Ibrahima Konate était ce joueur, mais Liverpool n’a pas vraiment boosté son premier XI. Au lieu de cela, ils comptent sur les joueurs qui reviennent de blessure et leur donnent un coup de pied par rapport à la saison dernière.

Cela contraste fortement avec Manchester City et Chelsea qui ont battu des records de transfert pour se renforcer. Jack Grealish et Romelu Lukaku font déjà la différence.

Mais malgré l’été calme, Fabinho pense que Liverpool est plus fort. Il voit au moins deux jours qu’ils ont fait cela – cependant, cela n’a pas pris beaucoup de temps.

Fabinho voit un Liverpool plus fort

« Même si Liverpool n’a pas dépensé autant que les autres clubs dans cette fenêtre, plusieurs joueurs ont renouvelé leurs contrats, ce qui est très important pour le club. J’étais l’un de ces joueurs », a déclaré Fabinho à ESPN Brésil.

« On a signé Konaté, qui est un excellent défenseur, Harvey Elliot est revenu en prêt, ce qui est quelque chose d’important pour nous, [Takumi] Minamino aussi.

« Je pense que notre équipe est très forte, c’est la même équipe qui a remporté la Premier League il y a deux ans. Des joueurs plus expérimentés, des matchs plus importants dans le sac. Ce sont des choses qui rendent l’équipe plus forte.

“Et si vous voulez avoir une équipe gagnante, nous devons garder les pièces les plus importantes et c’est ce que Liverpool a fait.”

Cohérence, donc. Fabinho pense que lier les joueurs d’élite et garantir la compétitivité pour les prochaines années vous rend essentiellement plus fort. Les joueurs acquerront plus d’expérience et joueront ensemble à des jeux importants, ce qui devrait apporter plus de cohésion.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Ajoutez des ajouts à l’équipe – Konate et retours de prêt – et Liverpool est fort.

Et il a incontestablement raison, bien sûr. Tout cela est vrai et Liverpool est plus fort. Encore plus fort qu’en 2020 quand ils ont remporté le titre, en fait uniquement par expérience.

Mais sont-ils assez forts ? City et Chelsea ont déjà connu des saisons réussies l’année dernière, puis ont ajouté des joueurs d’élite. Liverpool ne l’a pas fait et le souci sera qu’ils aient été dépassés.

Et c’est quelque chose que Fabinho lui-même craint. Le temps le dira, bien sûr. Liverpool a juste besoin d’espérer que ces transferts n’ont pas amélioré leurs rivaux autant qu’il y paraît.