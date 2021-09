Fabinho fait une demande claire alors que la star de Liverpool s’exprime sur l’interdiction de la FIFA

in

Le milieu de terrain de Liverpool Fabinho a demandé aux autorités du football de trouver une solution au différend actuel sur les pauses internationales.

La star brésilienne est l’un des huit joueurs peu susceptibles d’être disponibles pour les matchs de Premier League du week-end. En effet, lui et sept de ses compatriotes ont reçu interdictions de cinq jours de la FIFA, demandé par la fédération brésilienne. La décision intervient après que leurs clubs de Premier League ont refusé de les laisser voyager.

S’ils le faisaient, ils iraient dans un pays de la liste rouge. Cela imposerait par la suite 10 jours d’isolement dans un hôtel à leur retour.

Les patrons du club, dont Jurgen Klopp des Reds, ont averti qu’une telle action peut avoir des effets néfastes sur la forme physique des joueurs, les stars perdant du muscle en ne s’entraînant pas.

Mais l’interdiction présente un débordement de tensions entre les autorités internationales et nationales du football.

Fabinho, qui manquera probablement l’affrontement de dimanche avec Leeds avec Alisson Becker, Roberto Firmino et Raphinha, a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas que la situation se répète.

“Je ne sais toujours pas si je pourrai jouer, il y a cette punition de la FIFA”, a déclaré le milieu de terrain à ESPN Brésil.

« Mais s’ils punissent, qu’ils nous apportent aussi une solution, car nous attendons cette solution.

« Nous voulons aller au Brésil, nous voulons défendre l’équipe brésilienne.

“Et nous espérons vraiment qu’il existe une solution pour que nous puissions aller et venir sans aucun problème.”

Manchester City est le deuxième club de Premier League le plus touché par l’interdiction. Ils ont perdu le gardien Ederson et l’attaquant Gabriel Jesus.

Fred de Manchester United sera inéligible contre Newcastle, tandis que Chelsea ne pourra pas affronter Thiago Silva contre Aston Villa. Ces deux joueurs ne sont également pas disponibles pour l’action de la Ligue des champions de mardi.

Fabinho, qui a récemment signé un nouveau contrat avec Liverpool, ne veut manquer aucune action pour son club. Néanmoins, aider son pays dans les éliminatoires de la Coupe du monde représente une grande source de fierté.

Fabinho frustré par l’évolution de la situation

“Nous, les joueurs, sommes au milieu de ce genre de différend, non, sans grand chose à faire”, a-t-il ajouté. “Parce que c’était une décision de la Premier League de ne pas nous libérer.

« Et d’un côté, on comprend même, car au retour je devrais rester 10 jours dans un hôtel. Peut-être perdre trois matchs. Et 10 jours suffisent pour perdre un rythme de jeu. Alors c’est dur.

“Mais nous comprenons aussi du côté de l’équipe nationale, que l’équipe nationale ne peut pas avoir neuf joueurs.

« Neuf joueurs, ça fait beaucoup de joueurs. Nous restons donc au milieu de ce différend en espérant qu’il y ait vraiment une solution. »

Un rapport a affirmé que Liverpool a l’intention d’essayer de contourner l’interdiction pour leurs vedettes.

