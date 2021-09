Fabinho met la pression sur deux rivaux et nomme le rôle de Liverpool qu’il ne veut pas

in

Fabinho a mis la pression sur Liverpool en nommant les deux favoris pour le titre de Premier League – mais pense que sa propre équipe a assez de force pour concourir.

Liverpool a remporté la Premier League en 2019-20 mais a eu du mal à conserver le titre. Pas aidés par des blessures dans des domaines clés, ils ont perdu le rythme, terminant finalement troisième la saison dernière après une résurgence tardive. Cette année, ils en espèrent plus, mais la force de la concurrence ne leur facilitera pas la tâche.

Les Reds n’ont fait qu’une seule signature estivale à Ibrahima Konate, alors que nombre de leurs quatre premiers rivaux ont dépensé plus.

Manchester City a payé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, Manchester United a obtenu les services de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, et Chelsea a ajouté Romelu Lukaku pour son propre montant record, ainsi que Saul Niguez.

Fabinho, cependant, pense que Liverpool peut suivre ses rivaux après avoir obtenu des contrats à long terme pour plusieurs de ses joueurs clés existants – y compris lui-même.

“Même si Liverpool n’a pas dépensé autant que les autres clubs dans cette fenêtre, plusieurs joueurs ont renouvelé leurs contrats, ce qui est très important pour le club”, a-t-il déclaré à ESPN Brasil dans des citations traduites par Sport Witness.

« J’étais l’un de ces joueurs. On a signé Konaté, qui est un excellent défenseur, Harvey Elliott est revenu en prêt, c’est quelque chose d’important pour nous, [Takumi] Minamino aussi.

« Je crois que notre équipe est très forte. C’est la même équipe qui a remporté la Premier League il y a deux ans. Des joueurs plus expérimentés, des matchs plus importants dans le sac. Ce sont des choses qui rendent l’équipe plus forte.

“Et si vous voulez avoir une équipe gagnante, nous devons garder les pièces les plus importantes et c’est ce que Liverpool a fait.”

Même ainsi, Fabinho pense qu’il y a plutôt deux équipes qui sont les principaux prétendants au titre.

“Si je regarde l’équipe, je pense que Manchester City est le favori, car ils sont les champions en titre et continuent de se renforcer, ce qu’ils font chaque saison”, a-t-il déclaré.

« Eux, même en étant champions, en remportant des titres, veulent toujours se renforcer, ce sont donc les favoris de la saison.

« Chelsea, actuel champion de la Ligue des champions, continue d’acheter aussi. Je pense que ces deux équipes sont également très fortes et sont les favorites. »

Fabinho ne veut pas revenir en défense

Au milieu de la crise des blessures de Liverpool la saison dernière, Fabinho a dû se retrouver au poste de défenseur central après que Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip ont tous passé du temps sur la touche.

Individuellement, le Brésilien a impressionné là-bas. Mais Liverpool en tant qu’équipe a mieux joué quand il était de retour dans son rôle habituel de milieu de terrain.

Fabinho espère avoir vu le dos de ses jours en défense, simplement parce qu’il veut que ses coéquipiers restent en forme.

“J’espère que non. Ce n’est pas pour moi de jouer en défense, mais j’espère que les joueurs n’auront pas les blessures qu’ils ont eues la saison dernière. Quand quelqu’un est sorti, que ce soit par cartes, pas par blessure.

« Autant la séquence de matchs est plus forte maintenant, autant la ligue est très intense, j’espère que nous y sommes préparés. Si j’ai besoin de jouer, je jouerai comme je l’ai toujours fait. Mais j’espère que tout le monde va bien et que nous n’avons pas besoin de Fabinho en défense.

