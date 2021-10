Fabinho sort face aux critiques du Brésil

13/10/2021 à 20:56 CEST

Milieu de terrain Fabio Henrique Tavares « Fabinho », titulaire avec l’équipe brésilienne qui affrontera l’Uruguay ce jeudi pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a réfuté mercredi les critiques selon lesquelles Canarinha a souffert et a exprimé son désir d’améliorer le jeu.

« Nous voulons gagner et convaincre. Les chiffres sont très bons et à part le match nul contre la Colombie, nous n’avons que des victoires. On arrive avec une bonne séquence et des joueurs arrivent qui peuvent contribuer, comme Raphinha et Antony », a déclaré Fabinho lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Manaus, où se jouera le match.

Malgré les bons résultats, le Brésil ne convainc toujours pas la presse et les fans.

Le Brésil, seule équipe à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du monde, mène les tours de qualification avec 28 points et une victoire contre les Charrúa, quatrième avec 16 points, laisserait les Brésiliens à un pas du classement mathématique pour Qatar 2022.

Cependant, Fabinho a admis que la victoire 1-3 à l’extérieur contre le Venezuela et le match nul de dimanche contre la Colombie (0-0), également en tant que visiteurs, « étaient deux matchs difficiles » et qu’ils joueront désormais devant leur public.

« Contre la Colombie, nous avons bien joué, principalement en première mi-temps où nous avons eu plus d’opportunités. Ce n’est pas facile de jouer à Barranquilla », complet.

Ce sera le premier match avec un public pour l’équipe brésilienne depuis le début de la pandémie de coronavirus, en février 2020, bien que la capacité soit limitée. Les 10 000 billets activés pour les fans vaccinés contre le covid-19 sont déjà épuisés.

En el plano individual, Fabinho consideró: « Contra Colombia creo que hice un buen partido al lado de Fred y contra Uruguay vamos a trabajar bajo la táctica que ellos tuvieron en los últimos partidos, para saber si estaré más rezagado o con más salida por jugar à la maison ».

« L’Uruguay est quatrième et c’est une équipe qui vient d’une défaite et qui a besoin de points, donc je pense que ce sera un bon match. Avec l’Argentine, ils avaient une position plus défensive et ont joué avec trois défenseurs », a déclaré le joueur anglais de Liverpool.

Canarinha s’entraînera dans l’après-midi et l’entraîneur Tite définira en pratique la formation de départ qui sautera sur le terrain du stade Arena da Amazonía.