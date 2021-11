Fabio Cannavaro comprend pourquoi Man United a dépensé un record du monde de 80 millions de livres sterling pour signer Harry Maguire, mais insiste sur le fait que le skipper des Red Devils « manque d’une mauvaise séquence » alors que l’icône italienne se valorise sur le marché des transferts actuel

Les sourcils se sont levés lorsque Manchester United a déboursé un record du monde de 80 millions de livres sterling pour qu’un défenseur signe Harry Maguire, mais l’un des plus grands stoppeurs du jeu n’a pas été surpris du tout.

Le légendaire Fabio Cannavaro, l’un des trois seuls défenseurs à remporter le Ballon d’Or, ne fait aucun doute quant à la raison pour laquelle le skipper des Red Devils est arrivé à cette prime.

Cannavaro comprend les grosses dépenses de United pour Maguire

Cannavaro est l’un des meilleurs défenseurs à avoir jamais honoré le terrain

L’icône de l’Italie, qui a joué avec trois géants européens de l’Inter Milan, de la Juventus et du Real Madrid, a remporté à juste titre le premier prix individuel du football après avoir dirigé sa nation vers la gloire lors de la Coupe du monde en 2006.

Il comprend pourquoi United a dépensé beaucoup pour faire venir Maguire de Leicester et pourquoi des gens comme John Stones ont rejoint Man City pour 47,5 millions de livres sterling en 2016, soulignant le grand truisme du football selon lequel une bonne défense vous fera gagner des titres.

S’adressant au Sun, Cannavaro a déclaré: « De bons joueurs comme Maguire vaudront toujours beaucoup et nous ne devrions pas être étonnés lorsque les meilleurs clubs investissent ce montant dans des joueurs talentueux.

« En Italie, on dit que les grands attaquants vendent des billets mais que les grands défenseurs gagnent des matchs.

Cannavaro a remporté de nombreux trophées tout au long de sa carrière – y compris le meilleur du lot avec l’Italie

Il a également joué pour trois géants du football européen, dont la Juventus

« Les joueurs d’aujourd’hui coûtent et gagnent à juste titre plus d’argent qu’avant en raison des finances du jeu – et les joueurs sont les principaux acteurs. »

Néanmoins, Cannavaro admet qu’il ne pense pas que la paire anglaise possède le même courage et la même mentalité que l’actuel skipper italien Giorgio Chiellini.

Le duo des Trois Lions l’a découvert à ses dépens il y a à peine cinq mois lorsque les Azzurri ont scellé leur triomphe à l’Euro 2020 lors d’une victoire 2-1 sur l’Angleterre en finale à Wembley.

Chiellini est un guerrier absolu chaque fois qu’il joue

« Stones et Maguire ont montré des choses intéressantes ces dernières années », a ajouté le joueur de 48 ans. « Ils peuvent tous les deux jouer au football, défendre et ne craindre personne.

«Ils sont bons individuellement et avec le reste de la ligne de fond. Ce sont des points de référence pour Manchester City et Man United – et sans aucun doute les deux meilleurs défenseurs anglais.

« Lorsque les choses se compliquent, ils assument leurs responsabilités et n’ont pas peur d’essayer de nouvelles choses.

« Mais Chiellini incarne toujours l’esprit du défenseur italien et ce niveau de concentration nécessaire pour arrêter un attaquant dans un moment difficile.

Cannavaro a fait 695 apparitions dans sa carrière

«Maguire et Stones jouent un type de football totalement différent et peuvent parfois manquer de séquence désagréable. Ce que Giorgio a.

À l’âge de 48 ans, Cannavaro a toujours l’air aussi en forme qu’un violon et vous le soutiendriez pour qu’il fasse un travail dans la plupart des défenses de la Premier League aujourd’hui.

Il est effrayant de penser à sa valeur à son apogée sur le marché actuel, mais l’Italien lui-même a proposé une évaluation modeste de ce qu’il estime avoir valu.

« Gagner la Coupe du monde élève un joueur normal au rang de légende », a-t-il ajouté.

« Le Ballon d’Or était un résultat extraordinaire mais ce n’était que la conséquence de mes performances à cette Coupe du Monde.

« Je ne sais pas combien j’aurais valu aujourd’hui. Après la Coupe du monde 2006, j’aurais sûrement valu environ 100 millions de livres !