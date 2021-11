Fabio Cannavaro fait l’éloge de Harry Maguire de Manchester United – Man United News And Transfer News

Harry Maguire est actuellement au milieu de sa pire forme depuis sa signature pour Manchester United à l’été 2019.

Les 80 millions de livres sterling que le club a payés ont fait froncer quelques sourcils et étaient en grande partie dus à sa forme stellaire pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde de l’été précédent, où il est devenu une sorte de figure culte.

Son séjour à United l’a vu jouer largement mais injustement par rapport à son collègue défenseur cher Virgil Van Dijk, qui offre un ensemble de compétences totalement différent.

Mais alors qu’il a récemment été déchiré par son compatriote capitaine de United, Roy Keane, une autre icône du football est en fait venue à sa défense.

Fabio Cannavaro est l’un des vrais grands du football et connaît une chose ou deux sur la défense, et lorsqu’on lui a demandé les options défensives de l’Angleterre, a déclaré ceci :

« [John] Stones et Maguire ont montré des choses intéressantes ces dernières années. Ils peuvent tous les deux jouer au football, défendre et ne craindre personne.

«Ils sont bons individuellement et avec le reste de la ligne de fond. Ce sont des points de référence pour Manchester City et Man United – et sans aucun doute les deux meilleurs défenseurs anglais.

« Quand les choses se compliquent, ils prennent leurs responsabilités et n’ont pas peur d’essayer de nouvelles choses. »

Des éloges en effet de la part de l’ancien Ballon d’Or et vainqueur de la Coupe du monde, mais il insiste sur le fait que les deux manquent encore quelque chose par rapport à son compatriote Giorgio Chiellini :

« Mais Chiellini incarne toujours l’esprit du défenseur italien et ce niveau de concentration nécessaire pour arrêter un attaquant dans un moment difficile. »

«Maguire et Stones jouent un type de football totalement différent et peuvent parfois manquer de séquence désagréable. Ce que Giorgio a.

Maguire ferait bien d’écouter l’Italien et de bloquer certains des abus injustes qu’il reçoit régulièrement, à son meilleur, il est un bon défenseur pour le club et le pays.