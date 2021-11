Fabio Cannavaro identifie une chose qui manque au jeu d’Harry Maguire

La légende italienne Fabio Cannavaro a révélé la seule chose qui manquait au défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Harry Maguire dans son match.

Cannavaro, qui a été sélectionné 136 fois par les Azzurri et a remporté la Coupe du monde en 2006, pense que Maguire possède tous les attributs défensifs requis. Mais peut-être « manque une mauvaise séquence » pour être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’ère moderne.

Maguire était une figure dominante à l’arrière de l’Angleterre à l’Euro 2020. Maguire a fait cinq apparitions en finale après avoir raté les deux premiers matchs en raison d’une blessure. Et tandis que l’ancien homme de Sheffield United était sur le terrain, les Three Lions n’ont concédé que deux fois.

Il fait également partie de l’équipe officielle du tournoi de l’UEFA. Cependant, il a eu un début de saison indifférent à Old Trafford.

Comme le skipper anglais Harry Kane, Maguire n’a pas été à la hauteur de la Premier League et il a raté trois semaines d’action à la suite d’une blessure au mollet qu’il a contractée en septembre.

Maguire a commis un certain nombre d’erreurs et il a récemment été critiqué par Roy Keane pour sa célébration trop zélée après avoir marqué pour l’Angleterre contre l’Albanie.

Maguire mis sa main à son oreille – un ancien capitaine de United Keane a qualifié « d’embarrassant ».

Cannavaro, 48 ans, est fan de Maguire et de son coéquipier anglais John Stones. Mais pense qu’ils manquent tous les deux à la cruauté de l’Italien Giorgio Chiellini.

« Stones et Maguire ont montré des choses intéressantes ces dernières années. Ils peuvent tous les deux jouer au football, défendre et ne craindre personne », a-t-il déclaré. dit Le Soleil.

«Ils sont bons individuellement et avec le reste de la ligne de fond. La paire est des points de référence pour Manchester City et Man United – et sans aucun doute les deux meilleurs défenseurs anglais.

« Les défenseurs gagnent des matchs »

« Ensuite, les choses se corsent, ils prennent leurs responsabilités et n’ont pas peur d’essayer de nouvelles choses.

« Mais Chiellini incarne toujours l’esprit du défenseur italien et ce niveau de concentration nécessaire pour arrêter un attaquant dans un moment difficile.

«Maguire et Stones jouent un type de football totalement différent et peuvent parfois manquer de séquence désagréable. Ce que Giorgio a.

« Les bons joueurs comme Maguire vaudront toujours beaucoup. Et nous ne devrions pas être étonnés lorsque les meilleurs clubs investissent ce montant dans des joueurs talentueux », a-t-il ajouté.

« En Italie, on dit que les grands attaquants vendent des billets mais que les grands défenseurs gagnent des matchs.

« Les joueurs d’aujourd’hui coûtent et gagnent à juste titre plus d’argent qu’avant en raison des finances du jeu – et les joueurs sont les principaux acteurs. »

