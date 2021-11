Fabio Cannavaro : « Madrid est une équipe compliquée pour les défenseurs »

L’ancien défenseur du Real Madrid, Fabio Cannavaro, qui en est actuellement au début d’une carrière de manager, a parlé à MARCA de son parcours d’entraîneur, de sa philosophie et de la situation actuelle du Real Madrid.

Cannavaro a également parlé des transferts, de Carlo Ancelotti, d’Eder Militao, de David Alaba, etc.

« Il fait un travail spectaculaire au cours d’une année de transition », a déclaré Cannavaro. « On craignait un peu que certains changements et absences fassent des ravages, mais Carletto est l’entraîneur parfait pour une équipe comme Madrid, il sait gérer le vestiaire et les joueurs. »

Cannavaro a ensuite été interrogé, naturellement, sur Kylian Mbappe et Erling Haaland en tant que cibles de transfert du Real Madrid.

« Ce dont Madrid a le plus besoin maintenant, c’est de temps », a déclaré le défenseur italien. « Des parties très importantes des gènes du Real Madrid comme Cristiano, Varane, Ramos, Zidane sont parties. C’est difficile de chercher des remplaçants et ce n’est pas seulement pour signer Mbappé ou Haaland, mais pour construire une équipe.

C’était intéressant de voir le point de vue de Cannavaro sur ce que c’est que d’être un défenseur au Real Madrid, ainsi que les rôles d’Alaba, Militao :

« Alaba avait l’habitude de venir d’une équipe comme le Bayern », a déclaré Cannavaro. « Il était déjà dans une équipe offensive, qui a défendu très haut. Il est polyvalent, a un bon punch, du leadership. C’était une signature sûre parce que vous avez signé une « garantie ».

« Militao est un grand joueur. Madrid est une équipe compliquée pour les défenseurs. Ils ne se démarquent pas car l’équilibre de l’équipe et l’élan du stade obligent souvent à devoir courir 50 mètres en arrière. Il faut toujours aller au sommet pour couvrir beaucoup de terrain et c’est un style qui a besoin de gens forts, rapides et concentrés.

Enfin, Cannavaro a parlé de son rôle dans le mentorat de Ramos, ainsi que de sa surprise que l’Espagnol ait quitté le Real Madrid.

« Sergio est un capitaine, le joueur de la finale et celui qui a fait la différence en Ligue des champions », a déclaré Cannavaro à propos de Ramos. « Il a la mentalité madrilène et son départ a été une surprise. La vérité est que je n’aime pas le voir avec un autre maillot qui n’est pas celui du Real Madrid.

« Sergio n’a pas fait grand-chose, vraiment », a déclaré Cannavaro à propos de son rôle de mentor envers lui. « Parce qu’il fait partie de ces joueurs prédestinés comme Maldini. C’est un joueur qui a toujours été bon. Son succès en tant que capitaine m’a rendu heureux.