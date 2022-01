Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons les jumeaux brésiliens Fabio et Rafael Da Silva.

Familles dans le football : les jumeaux brésiliens Fabio et Rafael Pereira Da Silva

Rafael Pereira Da Silva

Parti des rues de la ville brésilienne de Petropolis, Rafael Da Silva a été repris par Fluminense pour ses performances à cinq alors qu’il n’avait que 11 ans. Au fur et à mesure que Rafael grandissait, l’intérêt de Manchester United pour le Brésilien grandissait également. Ils ont obtenu l’accord, malgré l’intérêt d’Arsenal et du Real Madrid, et Rafael est arrivé à Manchester en janvier 2008.

Rafael a fait ses débuts pour United lors d’un match nul 1-1 contre Newcastle United lors de la première journée de la saison 2008/09. Son premier but pour le club est venu des mois plus tard à Arsenal, même s’il ne s’agissait que d’un but de consolation à la 90e minute lors d’une défaite 2-1. Une autre étape importante est survenue en décembre 2008 lorsque United a remporté la Coupe du monde des clubs.

Les performances du joueur de 18 ans au cours de la saison ont impressionné à la fois United et la Premier League car il a obtenu une prolongation de contrat de deux ans, qui l’a lié jusqu’en 2013, et il a été nominé pour le PFA Young Player of the Year. Ashley Young, un futur rouge, a remporté le prix.

D’autres trophées ont suivi avec trois titres de Premier League, trois Community Shields et une Coupe de la Ligue au cours des dernières années de Sir Alex Ferguson. Cependant, quel que soit le succès sur le terrain, Rafael n’a jamais vraiment rempli son rôle d’héritier du trône de son prédécesseur Gary Neville. Le plus grand nombre d’apparitions du Brésilien en une seule année était de 40 en 2012/13, tandis que les trois années précédentes n’en totalisaient que 62 au total.

Le temps de jeu a continué de diminuer au cours des deux années qui ont suivi la retraite de Ferguson. Cela a atteint son paroxysme sous Louis van Gaal, dont le football Rafael a comparé à un «camp militaire».

« Van Gaal détestait l’instinct, détestait le football à une touche », a déclaré Rafael dans le livre Sunshine Kids. «Il nous a tellement ralentis que notre football était méconnaissable. Il ne voulait pas de cœur et toute tête. C’était comme un camp militaire.

En 2015, le séjour de sept ans de Rafael à Old Trafford a pris fin lorsque United a accepté de vendre l’arrière droit à Lyon. Le temps de jeu s’est accéléré au cours de ses cinq années suivantes en Ligue 1. Néanmoins, cela a eu un coût. Contrairement à la plupart de son temps en Angleterre où il avait constamment combattu pour les titres de champion, Rafael était sous l’hégémonie du Paris Saint-Germain. Les géants français pouvaient à peine égratigner le club détenu par l’Etat qatari.

Son parcours footballistique l’a conduit à Istanbul Basaksehir en 2020. Cependant, cela n’a pas duré. En septembre 2021, Rafael est retourné au Brésil pour jouer pour Botafogo.

Fabien Pereira Da Silva

Le début de la carrière de Fabio imite ironiquement celui de son jumeau identique. Jouant pour la même équipe à cinq que son frère, Fluminese a également choisi le Brésilien à seulement 11 ans. La symétrie s’est poursuivie lorsque Fabio a rejoint Manchester United aux côtés de son frère en 2008.

Ferguson, qui était potentiellement au courant de l’intérêt d’Arsenal, a adouci les Brésiliens avec un appel téléphonique d’un certain joueur portugais.

« C’est Cristiano Ronaldo », dit la voix. À l’origine, Fabio croyait que c’était une blague ; la personne au téléphone n’a pas fait le même ton. « Non, c’est Cristiano ici. Je t’appelle pour te dire de venir à United. Je peux vous aider, vous devez donc venir. Vous allez apprécier.

De plus, leur mère a forcé leurs fils à rejeter Arsenal car cela aurait mis Fluminese hors de la boucle. Un accord pour signer pour United a été trouvé en février 2007 et Fabio s’y est installé en janvier 2008. Néanmoins, Fabio a dû attendre son 18e anniversaire en juillet 2008 avant de pouvoir jouer un match officiel.

Ses débuts ont dû attendre encore plus longtemps en raison d’une blessure à l’épaule qui a nécessité une intervention chirurgicale. La première apparition tant attendue de Fabio s’est finalement déroulée 2-1 contre Tottenham Hotspur au quatrième tour de la FA Cup. Cependant, avec le recul, le Brésilien a eu du mal à percer à United. Il a occupé la difficile tâche de déloger Patrice Evra qui était entré dans les années de pointe de sa carrière. Fabio n’a enregistré que 56 apparitions en quatre saisons permanentes.

Alors que son frère poursuivait son troisième titre de Premier League en 2012/13, Fabio a subi un sort malheureux aux Queens Park Rangers. Le club de l’ouest de Londres a mis la main à la poche et a fait venir des stars de renom, comme Julio Cesar et Jose Bosingwa, qui ont créé un vestiaire toxique. L’environnement n’était pas le genre d’endroit où vous vouliez que votre jeune joueur acquière de l’expérience.

Une fois que Ferguson a pris sa retraite, Fabio a été vendu à Cardiff City qui se battait pour survivre dans la première division. Des troubles hors des mains de Fabio se sont à nouveau produits lorsque Malky Mackay et le propriétaire du club, Vincent Tan, ont eu une dispute publique dévastatrice. Tan a écrit à Mackay qu’il doit démissionner ou faire face au limogeage.

Le lien de Fabio avec Manchester a été revitalisé lorsque l’ancien manager de réserve de United, Ole Gunnar Solskjaer, a été nommé nouveau manager en janvier 2014. Le Brésilien a déclaré à propos de son ancien manager : « J’aime Ole. C’est un gars sympa et je détestais ça parce que je sentais que certains joueurs en profitaient.

Le club gallois n’a pas pu échapper à la relégation et Fabio est tombé en championnat les quatre années suivantes : d’abord à Cardiff, puis deux ans à Middlesbrough. Il a quitté le nord-est de l’Angleterre pour Nantes en 2018. Et c’est là qu’il évolue encore aujourd’hui.

Des jeux auxquels Fabio et Rafael ont joué ensemble et contre

Les jumeaux ont joué ensemble à quinze reprises pour les U17 du Brésil et Manchester United. Leur bilan est également assez exemplaire : dix victoires et quatre défaites. Pour certains matches, il faut prendre cela avec précaution car pour deux victoires, ils étaient sur le terrain moins de 30 minutes – qui étaient tous des déroutes – et ils n’avaient bouclé que 90 minutes ensemble à cinq reprises.

Alors qu’il était à QPR et à Cardiff, Fabio n’a jamais affronté Rafael à l’autre bout du terrain. Cette tendance a finalement été rompue en France. Nantes de Fabio a battu Lyon de Rafael lors d’une victoire à domicile 2-1.

Faits intéressants

Fabio et Rafael ne sont pas les seuls footballeurs de leur famille : Luis Henrique Da Silva, leur frère aîné moins connu, a joué pour l’équipe italienne de Brescia.

L’erreur d’identité est une cause fréquente de plaisir et de contrariété pour les jumeaux. Rafael avait l’habitude de porter l’alliance de son frère pour tromper le manager, mais il n’en avait guère besoin car Ferguson confondait les deux régulièrement. Même après cinq ou six ans, Sir Alex n’a jamais réussi à faire les deux correctement. Parfois, Ferguson donnait un déguisement au mauvais jumeau, ce qui est toujours une source de rire pour eux.

Plus loin, un officiel de match a également subi le même sort. Lors d’une victoire de routine 2-0 contre Barnsley en Coupe de la Ligue, Fabio a été identifié par erreur pour un carton jaune commis par son frère. United a protesté auprès de la Football Association, qui a ensuite accepté de transférer la carte à son frère.

À l’avenir, les jumeaux prévoient de devenir entraîneurs à la fin de leur carrière de joueur : Rafael dirigera en tant que manager tandis que Fabio assumera le rôle de son assistant.

Photo principale

Intégrer à partir de .