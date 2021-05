Fabio Quartararo a déjà subi une intervention chirurgicale

04/05/2021 à 16:43 CEST

Fabio Quartararo Il a quitté tout le paddock inquiet après la course du week-end dernier à Jerez, quand après avoir été premier pendant presque toute la course, il a commencé à perdre des positions, se laissant dépasser par le reste de la grille et franchissant la ligne d’arrivée en larmes. Le pilote a expliqué qu’il souffrait d’une douleur intense à l’avant-bras droit et qu’il n’avait aucune sensation dans le bras pour pouvoir donner des gaz et freiner et a décidé de desserrer: «Le bras s’est durci et est devenu comme une pierre. J’ai résisté pendant environ six tours, mais il est arrivé un moment où je pouvais à peine freiner et c’était même dangereux& rdquor; affirmèrent les Français.

Fabio a décidé de se rendre en France, abandonnant les tests de Jerez pour découvrir à quoi pouvait être due la douleur dans son avant-bras. En 2019, il a subi une intervention chirurgicale pour le syndrome des loges après avoir également souffert beaucoup de douleurs dans certaines courses et soupçonné qu’il pourrait s’agir de la même blessure.. L’homme de Yamaha était assez préoccupé par le problème dans son bras et a décidé qu’il était temps de trouver une solution: “Il est clair que je dois faire quelque chose, parce que le bras ne va pas. A Portimao ça m’a un peu agacé et ici , en commençant à mi-course, je pouvais à peine freiner avec quatre doigts alors que je le fais normalement avec un seul.

Opération ✔️. Tout c’est bien passé, un choix en tête la prochaine course à domicile 💪🏼 🇫🇷 / Chirurgie ✔️. Tout va bien, un seul objectif est la prochaine course à domicile 💪🏼🇫🇷

Ps: je viens de me réveiller 😂 pic.twitter.com/RcnXIYtHTM – Fabio Quartararo (@ FabioQ20) 4 mai 2021

Après avoir effectué les tests médicaux pertinents pour déterminer la cause, a été opéré avec succès ce mardi en France et il espère être en parfait état pour atteindre son grand prix à domicile qui se jouera le week-end de Du 14 au 16 mai sur le circuit du Mans. Fabio a également plaisanté lundi sur une photo avec Valentino Rossi échanger des casques là où l’Italien lui a souhaité des encouragements et le voir “plus fort que jamais” au GP de France.