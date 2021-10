Fabio Quartararo ne veut pas penser au titre de champion du monde en Italie

21/10/2021 à 19:32 CEST

Le leader du championnat Fabio Quartararo pourrait être proclamé champion du monde de MotoGP ce week-end au GP d’Emilia Romanga selon son résultat et celui de son poursuivant, Péco Bagnaia. Mais l’homme Yamaha ne veut pas être au courant du titre et va y aller doucement le week-end : « Au championnat, nous devons le prendre comme une course normale, sachant que quelque chose de spécial peut arriver le dimanche, mais le vendredi et le samedi passent en premier et nous devons les considérer comme depuis le début de l’année. On verra dimanche quelle quantité de risque on prend, mais pour le moment vendredi et samedi normal et à partir de là on verra » souligne-t-il. Quartararo.

C’est la première fois que le Français se bat pour le titre bien qu’il assure que la saison dernière il a appris à diriger en MotoGP bien que Petronas et son inexpérience encore dans la catégorie reine aient fait des ravages : « Je n’ai jamais été dans cette situation et je pense l’année dernière, j’ai beaucoup appris, pas sur la façon de combattre un championnat, parce que je n’avais pas l’option, mais je l’ai fait J’ai appris à être un leader MotoGP lors de nombreuses courses et l’importance de cet apprentissage, et maintenant c’est beaucoup plus facile pour moi d’être dans cette situation », explique le Yamaha.

Quartararo en a également profité pour évoquer le calendrier de la saison prochaine maintenant que la normalité revient de plus en plus et que les pilotes pourront voyager hors d’Europe : « Pour moi, ce sera très bien et ce sera un bon pas vers la normalité puisque ça va aussi Je veux aller en Indonésie, un circuit qui s’annonce très bien, ça a l’air rapide. Bien sûr, j’espère que le calendrier ne changera pas comme il l’a été ces dernières années. Il est rare de venir toujours sur les mêmes circuits, mais avec ce Covid c’est très difficile de se rendre dans des endroits hors d’Europe », confirme le Français.

Enfin, le leader du championnat a évoqué la Deniz Öncu sanction après l’accident spectaculaire aux États-Unis : « Cette année a été dure pour le motocyclisme, nous avons perdu trois enfants dans les petites catégories et, bien sûr, l’automne dernier a été très fort; Ce n’était pas exprès, mais ils font ces choses depuis le début. Il faut changer quelque chose, c’est évident ; C’est dommage pour Öncü d’avoir à purger une sanction aussi sévère, mais J’espère qu’il y en a beaucoup d’autres comme ça pour que d’autres pilotes aident à arrêter ce genre de chose. La bonne chose est qu’après ce que nous vivons Austin, tout le monde va bien », conclut Quartararo.