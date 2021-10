Fabio Quartararo – Qui est-il et comment est-il devenu Champion du Monde MotoGP

24/10/2021 à 15h05 CEST

Le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), 22 ans et dit « Le diable » Grâce au dessin que son père a placé sur son casque au début de sa carrière sportive, il a atteint son objectif tant attendu de se proclamer champion du monde MotoGP, le premier titre de sa carrière sportive et aussi de France dans la catégorie reine. .

Bien que ce soit quelque chose que beaucoup connaissent dans le monde de la moto, « El Diablo », c’est en fait une image copiée du casque de l’italien Roberto Locatelli que Quartararo aimait beaucoup quand il était jeune et a commencé sa carrière de pilote et cela, depuis, elle l’a accompagné tout au long de sa carrière sportive et l’a rendu plus célèbre que le pilote transalpin, qui « seulement » pouvait être le champion 125cc en 2000.

Ses débuts

Pour en revenir à ses débuts, Fabio Quartararo (20 avril 1999) a commencé – comme presque tous les jeunes d’aujourd’hui – à disputer des tests moto dès son plus jeune âge, à l’âge de quatre ans, mais ce n’est qu’en 2014 qu’il a commencé à émerger. au être proclamé champion de la FIM CEV Repsol, et un an plus tard, il est arrivé à la Coupe du monde dans la catégorie avec l’équipe Estrella Galicia 0,0.

Si tout le monde prédisait un départ spectaculaire pour le jeune Français, qui avait ébloui les locaux et les étrangers lors de son tour du FIM CEV Repsol, l’arrivée au championnat du monde était plus anodine et maigre en résultats, car à peine ajouté deux podiums dans toute l’année et la régularité n’était pas l’une de ses meilleures vertus, rejointe par la suite par une blessure qui l’a empêché de terminer la saison dans les meilleures conditions.

Cette situation a assombri l’atmosphère dans l’équipe Estrella Galicia 0,0 et a forcé un changement de « couleurs » pour la saison suivante, dans laquelle il a accepté l’offre de l’équipe Leopard, la même équipe dans laquelle un an plus tard l’Espagnol Joan Mir était proclamé champion du monde de la catégorie.

Quartararo a continué au guidon d’une Honda, mais n’a pas obtenu un seul résultat qui lui permettrait de monter sur l’une des trois « cases » du podium, il en a donc profité pour faire un pas en avant et avec « coup de pied pour suivre » , comme au rugby, a décidé de sauter en Moto2 main dans la main avec l’équipe du double champion du monde 250 cc, Sito Pons, avec le même résultat « zéro » podiums.

Il n’a pas pu maintenir son « statut » dans l’équipe Pons et a choisi de faire un nouveau saut dans la structure pour rejoindre l’équipe Speed ​​Up de l’italien Luca Boscoscuro, avec qui il a remporté sa première victoire en Moto2 sur le circuit de Barcelone et un autre podium a suivi. .à la nomination néerlandaise du TT d’Assen.

Le saut vers le MotoGP

Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour qu’ils le remarquent dans la catégorie reine du MotoGP et Yamaha et Tazlan Razali, propriétaire de l’équipe Petronas, ont vu en lui une figure en herbe et l’ont signé pour 2019, une saison au cours de laquelle il a déjà démontré le succès de sa signature en obtenant sept podiums et six meilleurs tours d’essais, ce qui lui a valu la recrue de l’année et la cinquième à la fin de la campagne.

Son début de saison 2020, malgré tous les inconvénients et retards dus au confinement dû à la pandémie de coronavirus dans le monde, s’est avéré être le plus prometteur, surtout pour le doublé initial qu’il a joué à Jerez, où il était déjà parti. sans l’un de ses principaux rivaux dans la lutte pour le titre, l’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), grièvement blessé lors de la première manche andalouse.

Mais au fil des saisons « l’élan » de « El Diablo » s’estompa et sans faire de bruit mais avec une grande régularité, les Espagnols Joan Mir a arraché les « miels » du triomphe et a été proclamé champion, ce qui a sûrement mis le Français en demeure de modifier en 2021 les erreurs commises un an auparavant – malgré trois victoires – pour travailler intensément la régularité.

Dit et fait. En 2021, son grand objectif n’était autre que d’améliorer la régularité et après avoir marqué dans toutes les courses disputées, le seul à l’avoir atteint dans la catégorie MotoGP, remporter cinq grands prix et monter sur le podium dans un total de onze courses, obtenir son grand objectif de se proclamer pour la première fois dans l’histoire de France, champion du monde MotoGP, catégorie reine de la coupe du monde de spécialité.

Fabio Quartararo a prévu une course sans risque en Italie, partant de loin et regagnant peu à peu des positions mais sans prendre de risques, tout le contraire de son seul rival, l’Italien Franceso « Pecco » Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), qui a fait quoi il devait le faire, il était en tête de la course à la recherche de la victoire, mais une chute a croisé sa route à cinq tours de la fin et a laissé le Français sur la voie du titre.