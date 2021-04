Fabio Quartararo remporte la victoire en MotoGP

04/04/2021

Allumé à 21h30 CEST

Fabio Quartararo a volé sur la Yamaha et a remporté la victoire du GP de Doha MotoGP. Ses poursuivants, Johann Zarco et Jorge Martin a signé les deuxième et troisième places sur le podium respectivement. Doublet, en plus, pour lui Pramac Racing dans ce deuxième tour de la Coupe du monde et la première fois que «Martinator» est monté sur le podium dans la catégorie reine.

Un combat clair entre la Ducati – de Martín, Zarco et Francesco Bagnaia – la Suzuki d’Alex Rins et la Yamaha de Quartararo. Les premières barres de la course ont été marquées par Jorge Martín qui n’a pas hésité à profiter de la pole position qu’il a réalisée samedi lors de la journée de qualification. Le «rookie» a fait son truc et a gardé la tête pendant pratiquement tout le GP. Il ne s’est échappé que dans les derniers tours lorsque «le diable» a frappé la hache et est entré dans la lutte pour le podium, dépassant Martín. De derrière, huit pilotes ont complété le premier groupe de la course. Bagnaia a également été vue mais a finalement terminé à la sixième place.

GP avec peu d’incidents, Fabio a eu la frayeur mais n’a pas interféré dans ses projets de victoire. En plus, Jack Miller et Joan Mir ont eu une touche mais, les deux ont pu continuer sur la piste. Pour sa part, Alex Márquez est allé au sol et n’a pas pu terminer cette deuxième course de la catégorie la plus élevée des deux roues.

Le top dix a été complété par Rins à la quatrième place, Maverick Viñales à la cinquième, Bagnaia à la sixième, Mir à la septième, Brad Binder huitième, Miller neuvième et Aleix Espargaró dixième.