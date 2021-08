Fabio Wardley veut la ceinture européenne de Joyce

Le Combattant d’Ipswich (Angleterre) Fabio Wardley 12-0 (11 KO), dont on a vu la défaite au premier tour un dangereux Nick webb (17-3, 13 KO), samedi dernier sur DAZN, conservant ainsi son titre anglais des poids lourds.

Le boxeur de 26 ans a vu comment l’arbitre a arrêté le combat devant l’infériorité de Webb et veut faire un pas en avant dans l’arène britannique et internationale des poids lourds.

“C’était très important pour moi car c’était un bon test”Wardley a dit à Matchroom. « Je venais de remporter une belle victoire et nous devions montrer que je peux frapper et continuer à avancer comme je l’ai fait contre Eric Molina ».

Wardley améliore son instinct de KO : “Quand je frappe quelqu’un et que je vois cette petite possibilité, j’entre et je vais assommer”.

“Je respecte tous les combattants qui sont déjà montés sur le ring car c’est un sport dangereux et tout peut arriver. Je poursuis Nick Webb depuis un an et j’ai finalement réussi ».

« Je pense que j’ai tiré le meilleur parti de chaque opportunité qui s’est présentée à moi. Je n’ai jamais dit non à une opportunité qu’Eddie Hearn m’a donnée. J’ai le titre anglais, mais je veux les Britanniques, le Commonwealth et l’Europe.

Évidemment, Joe Joyce est ma cible. Il va passer à autre chose, il essaie de se déplacer à l’échelle mondiale, et il va vouloir arrêter tôt ou tard. je serai prêt et j’attendrai ».