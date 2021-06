Fabletics s’est associé à Tough Mudder, la marque lifestyle qui produit des courses d’obstacles depuis 2010.

À partir de ce week-end dans le Michigan, la société de vêtements de sport proposera des pop-ups – des expériences de fitness et des stations de récupération – lors des événements Tough Mudder jusqu’en 2022, tout en présentant des vêtements de vente au détail et personnalisés.

“En tant que deux marques qui se sont engagées à faire bouger les gens, à célébrer la diversité et à rendre le fitness et la mode accessibles et inclusifs, nous sommes enthousiasmés par notre avenir ensemble”, a déclaré Kyle McLaughlin, PDG de Tough Mudder, dans un communiqué.

Tough Mudder, créé par Will Dean et Guy Livingstone, compte plus de 6 millions de membres de la communauté et accueille plus de 130 événements d’endurance chaque année dans 19 pays. Aux États-Unis cette année, la société se prépare à environ 20 courses de week-end et attend environ 125 000 participants.

« Ce partenariat passionnant permettra à Fabletics d’engager une toute nouvelle communauté, fondée sur le travail d’équipe et sur le dépassement des obstacles », a déclaré Adam Goldenberg, PDG de Fabletics. « Faire équipe avec une organisation dédiée à la santé, au bien-être et à la forme physique s’aligne parfaitement avec l’engagement continu de Fabletics à créer une expérience de santé et de bien-être entièrement intégrée. Nous sommes impatients de collaborer avec cette communauté passionnée sur le parcours pour apporter l’expérience Fabletics à Mudder Nation.

Fabletics, lancé en 2013 par TechStyle Fashion Group, s’est penché sur des projets liés au fitness. Au début de cette année, la société de mode a lancé Fabletics FIT, une application proposant des séances d’entraînement et des cours de méditation à la demande. Fabletics a également annoncé son intention d’ouvrir 24 nouveaux magasins de détail aux États-Unis cette année, avec de nombreux emplacements proposant des « expériences de remise en forme » par son partenaire Hydrow, créateur d’un rameur à domicile.

Basée à El Segundo, en Californie, Fabletics est actuellement disponible en ligne par vente directe aux consommateurs aux États-Unis, au Canada et en Europe, tout en exploitant 52 magasins dans tout le pays. La société lance des styles pour femmes chaque semaine dans les tailles XXS à 4X et pour hommes mensuellement dans XS à XXL à ses plus de 2 millions de membres dans le cadre d’un programme VIP flexible, qui propose des looks à prix réduits.