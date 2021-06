fabricants de processeurs atteignent des revenus historiques alors qu’ils luttent contre la pénurie mondiale de puces | Industrie

La pénurie de puces pourrait prendre encore plusieurs années à surmonter, cependant, ce problème n’a pas empêché les fabricants de processeurs d’atteindre des revenus plus élevés face à une forte demande de produits électroniques, jusqu’à 22,75 milliards au premier trimestre 2021.

La pénurie de processeurs était un symptôme que l’industrie technologique ressentait déjà avant la pandémie. Un problème qui a été aggravé par la fermeture d’usines pendant la quarantaine et d’autres conséquences, entravant la capacité des entreprises à faire face à la demande croissante.

D’autre part, la pandémie a également entraîné croissance historique de la demande de produits électroniques. Les entreprises ont demandé des ordinateurs pour leurs nouveaux télétravailleurs, les universités et les écoles ont mis en place des systèmes d’enseignement à distance et les utilisateurs ont cherché des divertissements sur téléviseurs, consoles et tablettes pour passer le confinement.

Tous ces produits dépendent des processeurs, ainsi que d’autres composants, ce qui fait exploser les revenus de leurs fabricants, ce qui a augmenté les prix de leurs puces tout en luttant pour répondre à la livraison des composants demandés par l’industrie. Un rapport de TrendForce affirme que les plaquettes de silicium ont atteint un chiffre d’affaires record de 22,75 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

Il existe des dizaines de processeurs Intel différents, chacun avec une nomenclature. Les chiffres et les lettres indiquent la puissance et la génération du CPU.

Dans le rapport, TSMC est leader du marché avec une part de 55% et un chiffre d’affaires trimestriel de 13 milliards de dollars. Ses ventes reflètent une augmentation constante depuis l’année dernière, qui s’est clôturée avec des ventes record sur le marché des semi-conducteurs.

Cependant, les entreprises ont également connu des problèmes qui ont affecté leurs revenus, bien que dans une moindre mesure. Samsung, par exemple, a été contraint de fermer son usine d’Austin au Texas en raison d’une tempête hivernale extrême qui a causé une perte de 2% au premier trimestre.

L’augmentation des prix des transformateurs, contrairement à ce que l’on peut penser, ne devrait pas beaucoup affecter les prix des produits finis. Les prix des ordinateurs, tablettes et consoles ne devraient pas augmenter pour cette raison, Alan Priestley, analyste Gartner a expliqué à ZDNet qu’ils ne sont pas la pièce la plus précieuse, même si c’est important : “Ils ne représentent pas un pourcentage significatif du coût du produit” et ajoute que les fabricants d’ordinateurs et d’autres appareils peuvent supposer cette augmentation de quelques centimes maintenir le prix de ses produits avant les clients finaux.

La pandémie semble s’apaiser grâce à l’avancée de la vaccination, plus dans certains pays que dans d’autres, mais la demande de produits technologiques pourrait continuer à profiter à ces entreprises. Un rapport d’IDC prévoit que le marché augmentera de 12,5% cette année, principalement tiré par la vente de produits compatibles avec les réseaux 5G. Pour sa part, TrendForce, considère que le deuxième trimestre 2021 reflétera une augmentation de 3% atteignant un « maximum historique ».

Une croissance accompagnée de la lutte pour réduire la pénurie de transformateurs dans le monde. TSMC, pour sa part, a promis 100 milliards de dollars augmenter la capacité et Intel va construire de nouvelles usines en Europe et aux États-Unis, même s’il souligne que le problème durera encore plusieurs années.