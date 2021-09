Fabrication de la première batterie sans cobalt pour voitures électriques

15/09/2021 à 08:04 CEST

Fabriquer des batteries pour alimenter les voitures électriques, les ordinateurs et les téléphones portables nécessite du cobalt, du moins avec la technologie d’aujourd’hui. C’est un minéral obtenu principalement comme sous-produit de l’extraction du nickel et du cuivre. Le coût de son extraction, qui est réalisée à 60% en République Démocratique du Congo, est très élevé, tant d’un point de vue environnemental qu’en termes d’exploitation des travailleurs. de ces mines. Mais maintenant, une batterie sans cobalt a été produite en série.

L’extraction du cobalt génère un grand impact écologique, en raison de l’activité d’extraction elle-même, qui défigure littéralement une grande partie du territoire, ainsi que les rejets polluants causés par le processus.

Mais encore plus dramatique est l’exploitation impitoyable subie par les personnes qui travaillent dans ces fermes, dont beaucoup d’enfants. En plus des dangers constants d’effondrement et d’autres accidents, les réglementations en matière de sécurité et de droits humains sont violées, selon des organisations telles qu’Amnesty International.

Selon l’UNICEF, avec des données de 2014, certains 40 000 enfants travaillaient dans les mines de ce pays pour extraire du matériel pour la fabrication de cobalt pour batteries. C’est le côté amer de la nouvelle mobilité électrique et des appareils électroniques.

Mais cela peut changer. Aujourd’hui, SVOLT Energy Technology, l’un des principaux fabricants de batteries de véhicules électriques en Chine, a dévoilé la première batterie au monde sans cobalt qu’il a réussi à produire en série. Il a déjà été installé avec succès sur le nouveau véhicule ORA Cherry Cat de Great Wall, exposé au salon de l’auto de Chengdu de cette année.

Des véhicules à batterie sans cobalt devraient être commercialisés prochainement sur le marché chinois.

Autonomie de 600 kilomètres

L’ensemble sans cobalt monté sur véhicule SVOLT utilise des modules MEB de plate-forme standard, des matériaux d’isolation thermique de qualité aérospatiale et est de conception légère. Le pack a passé des tests approfondis de performance et de sécurité, et des données telles que l’emballement thermique dépassent de loin les exigences des normes nationales, a rapporté la société.

Le pack sans cobalt peut atteindre un total de 82,5KWh d’électricité, une densité énergétique de 170Wh/kg et une autonomie de plus de 600 kilomètres dans des conditions de température normales.

Il permet également une accélération de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes, indice d’étanchéité IP67, ainsi qu’une rétention d’énergie élevée et une vitesse de chauffage rapide dans des conditions de basse température.

SVOLT a consacré plusieurs années de recherche à la technologie de R&D sans cobalt et a investi plus de 500 millions de yuans (77,25 millions de dollars) dans le financement de la R&D, plus de 1 200 travailleurs en R&D et 120 experts en matériaux et batteries.

Les réserves de cobalt s’épuisent

La durabilité du cobalt est une question qui reste au centre de la controverse, car les réserves mondiales sont limitées à seulement 7,1 millions de tonnes. Selon les prédictions des experts, après 2026 le cobalt sera rare et son prix continuera d’augmenter.

De plus, l’augmentation continue des coûts a sérieusement limité le développement de l’industrie. Pour cette raison, les industriels ont longtemps cherché des alternatives pour éliminer leur dépendance à long terme au cobalt et éviter d’être victimes des limitations des géants de ce minerai.

Plus de la moitié du cobalt mondial est extrait des mines de la ceinture de cuivre du Katanga en République démocratique du Congo, et une proportion substantielle (estimée à 15-20%) est extraite par des mineurs artisanaux, souvent soumis à des conditions de travail abusives. « La batterie sans cobalt SVOLT peut aider les mineurs artisanaux vulnérables en promouvant la promotion de leurs droits humains », note la société.

Depuis 2020, le pack sans cobalt est testé sur route sur le prototype du nouveau modèle de voiture ORA. Il a passé avec succès de nombreux tests de performance du véhicule, tels que le test d’endurance sur route, les performances de charge et de décharge du véhicule, l’accélération rapide, la dégradation des performances et l’inspection complète de l’isolation du bloc-batterie du véhicule.

Le kilométrage d’essai accumulé a atteint 800 000 kilomètres et les données de test sont “excellentes”.

SVOLT est une entreprise de haute technologie dans l’industrie mondiale des batteries de véhicules électriques et vise à “fournir un accès facile à l’énergie durable pour toute l’humanité”.

