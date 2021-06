Fabrication d’équipements solaires : plus de clarté est nécessaire sur l’ordre du jour

Les choses n’ont pas été aidées par l’écart entre la capacité de fabrication proposée par le programme PLI de 4 500 crores de Rs et les besoins annuels de modules dans le pays.

Alors même que le gouvernement cherche à augmenter la capacité de fabrication d’équipements solaires dans le pays par le biais du plan Atmanirbhar Bharat, du programme d’incitations liées aux performances (PLI) et de l’imposition de droits de douane élevés à partir d’avril de l’année prochaine, l’industrie est en pleine mutation en raison de à la deuxième vague de Covid-19 et à l’incertitude concernant les récents changements de politique. Il y a un manque de clarté sur la période de neuf mois entre le 31 juillet 2021, date de la fin du régime des droits de sauvegarde, et le 1er avril 2022, date d’entrée en vigueur du droit de douane de base (BCD). Cela a rendu les fabricants et les entrepreneurs EPC hésitants à aller de l’avant avec l’expansion de la capacité et à passer des commandes de modules, respectivement.

Les choses n’ont pas été aidées par l’écart entre la capacité de fabrication proposée par le programme PLI de 4 500 crores de Rs et les besoins annuels de modules dans le pays. Vikram V, responsable du secteur et vice-président des notations d’entreprise à l’ICRA, déclare qu’au taux de base du PLI de 2,25 Rs par watt de puissance, la dépense PLI de 4 500 crores de Rs peut soutenir la fabrication et la vente d’environ 21 GW de modules solaires photovoltaïques sur cinq -année, se traduisant par 4 GW par an, à l’efficacité du module de base et compte tenu de l’intégration en amont complète des unités proposées. Cependant, « cela reste inférieur à la demande solaire photovoltaïque annuelle attendue de 8 à 10 GW en Inde. Ainsi, la dépendance vis-à-vis des modules solaires photovoltaïques importés pourrait se poursuivre à court ou moyen terme », dit-il.

Les récents changements de politique n’ont pas non plus abordé la dichotomie de l’Inde cherchant à augmenter la capacité de fabrication et à réduire les importations, même si elle reste trop dépendante de la Chine pour les matières premières nécessaires à la fabrication de panneaux solaires. Dans tous les cas, étant donné les opérations intégrées à grande échelle de la Chine et ses avantages en termes de coûts et de technologies, les acteurs nationaux des modules solaires continueront de faire face à une vive concurrence des importations. Puneet Goyal, co-fondateur de SunAlpha, un acteur EPC solaire qui achète des panneaux à la fois aux fabricants nationaux et à la Chine, a déclaré que les panneaux chinois resteraient environ 5 % moins chers que les modules indiens malgré le programme PLI. Par rapport au prix au débarquement actuel de 20 à 22 Rs par watt crête pour les panneaux chinois, les panneaux indiens coûteraient entre 22 et 23 Rs par watt crête. « Les fabricants indiens deviendront plus compétitifs s’il existe un libre-échange entre l’Inde et la Chine, des avantages directs étant fournis aux fabricants sous forme de subventions, de subventions en capital, de coûts d’électricité, etc. », dit-il.

De plus, le manque de clarté sur la période de transition entre le 31 juillet 2021 et le 1er avril 2022 a rendu les entreprises incertaines quant à la passation de commandes de modules, ajoute Goyal. On s’attend à ce que la fin du régime des droits de sauvegarde le 31 juillet de cette année entraîne un dumping des panneaux dans le pays, car l’avantage de coût dont bénéficient les importations augmenterait encore.

Un autre problème auquel le secteur est confronté concerne les MPME. Alors que le programme PLI offre des avantages aux usines de plus de 1 GW de capacité dans les segments des friches industrielles et des nouvelles usines, le grand nombre d’usines de fabrication de modules de 250 à 500 MW, en plus des grands fabricants de lingots à cellules ou de plaquettes à cellules, ont été laissé en dehors de son champ d’action. Les experts estiment que, puisque les MPME constituent l’épine dorsale de l’économie indienne, le programme PLI devrait également inciter les MPME à produire des modules et des cellules. D’autant plus que la pandémie a posé un sérieux défi pour l’avenir de ces unités. Hitesh Doshi, président et directeur général du groupe Waaree, affirme qu’il est nécessaire de mettre en place des politiques qui font la différence au niveau local. « Si les réformes ne sont pas mises en œuvre, cela conduira à la fermeture à grande échelle d’unités de fabrication d’équipements, mettant en jeu 300 000 emplois », dit-il.

