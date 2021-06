Fabrice Muamba révèle un message à Christian Eriksen après l’effondrement de la star danoise à l’Euro 2020 et sa récupération est la “meilleure nouvelle” du tournoi

Fabrice Muamba a révélé avoir envoyé un message de soutien à Christian Eriksen après que le milieu de terrain danois a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors de l’Euro 2020.

Eriksen s’est effondré lors du match d’ouverture des Danois contre la Finlande et a dû être réanimé, le capitaine Simon Kjaer effectuant la RCR.

Les joueurs danois ont formé un bouclier humain autour d’Eriksen pendant qu’il était soigné

Instagram @chriseriksen8

Eriksen a posté un message aux fans sur Instagram et est depuis sorti de l’hôpital

L’incident a envoyé des ondes de choc à travers la communauté du football, mais le milieu de terrain de l’Inter Milan se remet heureusement à la maison après une opération pour installer un dispositif de démarrage cardiaque ICD.

Un homme qui comprend ce que traverse le joueur de 27 ans est Muamba, qui a subi un arrêt cardiaque lors d’un match de la FA Cup entre Bolton et Tottenham en 2012.

Cela fait maintenant neuf ans que le cœur du joueur de Bolton s’est arrêté pendant 78 minutes après s’être effondré à White Hart Lane. Muamba a été réanimé par le personnel médical et par un cardiologue, qui était au match en tant que fan.

Muamba s’est effondré lors d’un match de la FA Cup en 2012

Muamba a adressé ses meilleurs vœux à Eriksen après l’effondrement du milieu de terrain danois plus tôt dans le tournoi

Il a été contraint de prendre sa retraite peu de temps après l’incident et continue de faire campagne pour que davantage de défibrillateurs soient facilement disponibles dans les écoles, les lieux de travail et les espaces publics pour sauver des vies.

S’adressant à talkSPORT à propos de l’incident d’Eriksen, Muamba a déclaré: “Je lui ai envoyé un message la semaine dernière, je n’ai rien entendu, mais nous devons lui laisser de l’espace.

«Je suis sûr que lorsqu’il sera prêt à entrer en contact, je serais heureux de pouvoir lui parler de tout ce dont il veut parler.

«Je crois qu’on lui a dit qu’il allait lui mettre un DAI (défibrillateur cardioverteur implantable), ce qui est une bonne nouvelle.

« Si quelque chose de bon ressort du tournoi, c’est que Christian Eriksen va bien. C’est la meilleure nouvelle de l’Euro 2020. »

Le rétablissement d’Eriksen commence et il est trop tôt pour dire s’il rejouera un jour au football

L’effondrement d’Eriksen s’est déroulé en direct à la télévision et Muamba a salué la rapidité d’esprit du personnel médical qui a sauvé la vie du milieu de terrain danois.

“Je le regardais et je ne pouvais pas le croire”, a-t-il ajouté. « Quand les gens vous disent ‘vous avez eu un accident’, vous ne voyez pas l’effet qu’il a.

« De plus, il n’y avait personne autour de lui. Il y avait tellement d’émotions à ce moment-là et je regardais le gars et je me disais « ça ne peut plus se reproduire ».

« Le personnel médical, l’arbitre et tous les autres étaient absolument fantastiques ce jour-là. Pour le réanimer, pouvoir utiliser un défib et amener Christian du terrain à l’ambulance dans un très bon état, ils méritent beaucoup de crédit.

Le Danemark a atteint les quarts de finale de l’Euro 2020 après avoir éliminé le Pays de Galles avec une victoire 4-0.

Ils sont prêts pour un affrontement avec la République tchèque pour une place dans les quatre derniers, où l’Angleterre pourrait attendre s’ils se qualifient.