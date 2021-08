Fabriqué en Inde : les soldats indiens obtiennent des casques légers pare-balles

Il y aura un support pour divers accessoires, y compris les visières, les écrans faciaux et les lunettes de vision nocturne. (Crédit image : MKU Ltd)

Les soldats de l’armée indienne sont désormais protégés contre les impacts de balles AK-47 avec les nouveaux casques pare-balles « Made in India ». Les nouveaux casques étaient le premier contrat majeur pour les casques composites modernes placé dans le cadre de l’initiative Make in India, et le contrat entre MKU Ltd basé à Kanpur et le ministère de la Défense a été signé pendant le mandat du ministre de la Défense de l’époque, feu Manohar Parrikkar en 2016. Le contrat était pour 1, 58.279 casques pare-balles (BPH).

Vaibhav Gupta, directeur et chef des opérations nationales, a confirmé vendredi à Financial Express Online que «le contrat a été conclu avec succès par la société plus tôt cette année en avril. Et les casques fournis sont déjà utilisés par l’armée indienne dans des zones d’opérations critiques et sont également utilisés par la marine indienne. »

«Environ 55 000 des 1,58 lakh BPH sont équipés de systèmes de communication à utiliser par les commandants. Et ceux-ci ont été entièrement conçus et fabriqués en Inde par MKU », a ajouté Vaibhav Gupta.

Selon lui, les casques ont été sélectionnés après avoir subi de nombreux essais d’utilisation et balistiques par l’armée indienne sur tous types de terrains et d’essais de tir. « Notre investissement continu et continu en R&D a facilité des avancées majeures. »

« Chez MKU, nous avons récemment exécuté avec succès des commandes d’exportation de casques en provenance du Chili, des Philippines, de Singapour, d’Égypte et du Népal », a-t-il déclaré.

Concurrencée par la société chinoise, la commande à l’exportation du Népal était la première d’une société indienne.

En savoir plus sur ces casques pare-balles – qu’est-ce qui est spécial ?

Les casques sont confortables, légers et bien ajustés. Et le poids selon la taille varie de 1,2 kg à 1,4 kg.

Spécialement conçu pour fournir un faible traumatisme afin de fournir une protection contre les blessures à la tête

L’ajustement léger et confortable permet une utilisation de longue durée et il n’y a aucun problème de qualité avec ceux-ci.

Selon les responsables de l’entreprise, les nouveaux casques pare-balles remplaceront le “patka pare-balles” que les soldats de l’armée indienne utilisent depuis les années 1990. Il s’agissait d’une tôle d’acier blindée enveloppée dans une toile et de forme circulaire.

Les nouveaux casques sont capables de protéger le soldat des balles AK-47 qui volent à deux fois la vitesse du son, et l’énergie cinétique qu’il délivre provoque un énorme traumatisme chez ceux qui portent des gilets pare-balles et des casques.

Les nouvelles technologies utilisées dans ces casques légers garantiront que les soldats sont protégés contre l’impact de telles balles.

L’armée indienne a obtenu ces nouveaux casques de haute technologie après plus de deux décennies. La livraison de la commande s’est déroulée sur une période de trois ans.

L’histoire des casques dans l’armée indienne

Dans les années 90, lorsque l’armée a été déployée pour lutter contre l’insurrection à J & K, les soldats étaient équipés de casques en fibre de verre modèle 1974. Celles-ci n’étaient pas suffisantes pour protéger les soldats contre les balles et les éclats projetés.

Les casques de type « Patka » conçus par l’ancien général de division VK Datta au début des années 90 étaient l’option à faible coût utilisée pour protéger le soldat qui les portait. Cela ne suffisait pas à prévenir les blessures dues à un traumatisme contondant et la partie supérieure était ouverte.

Qu’est-ce que les nouveaux casques ont?

Il y aura un support pour divers accessoires, y compris les visières, les écrans faciaux et les lunettes de vision nocturne.

Il peut protéger le soldat contre les balles Mild Steel Core et Hard Steel Core à 10 mètres des 7,62 × 39 mm de l’AK-47.

