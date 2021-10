Fabriquer des jetons à la fois Wall Street et Washington peuvent aimer

Les blockchains autorisées ne sont bien sûr pas nouvelles. JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo et des dizaines d’autres institutions financières les utilisent déjà et, de l’avis de tous, ils fonctionnent parfaitement en tant que grands livres internes distribués propriétaires. Mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent prendre en charge les titres qui répondent au test Howey de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Alors que les pièces stables, les jetons utilitaires et les véritables crypto-monnaies peuvent prouver – avec succès ou non – qu’il ne s’agit pas de titres, les jetons de sécurité sont absolument émis dans cette intention. Il n’y a pas de feuille de vigne. Ils sont vendus dans le but de lever des capitaux.

