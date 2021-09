Fabrizio Romano affirme qu’Antonio Conte n’est pas lié à Arsenal

in



Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est peut-être soumis à une pression énorme dans l’état actuel des choses, mais il n’est pas prévu dans l’immédiat de le remplacer par l’Italien Antonio Conte.

C’est selon Fabrizio Romano, qui affirme qu’il n’y a aucun accord en place pour que Conte devienne le prochain patron d’Arsenal de si tôt.

Il y avait apparemment eu des suggestions selon lesquelles Conte serait lié à Arsenal, mais Romano affirme que ce n’est tout simplement pas le cas.

Romano ajoute des citations de l’agent et ami de Conte, Federico Pastorello, déclarant simplement qu’un pré-accord avec Arsenal n’a pas été conclu.

Arteta a désespérément besoin de résultats ; sur trois matchs de Premier League, Arsenal a trois défaites, aucun but marqué et neuf buts encaissés.

La défaite 5-0 à Manchester City avant la pause internationale était une débâcle sinistrement prévisible, et The Telegraph a affirmé avant ce match qu’Arteta n’avait que cinq matchs pour sauver son travail avec Stan et Josh Kroenke devenant sûrement un peu impatients.

Conte a été présenté comme un remplaçant potentiel, mais pourquoi diable serait-il intéressé à se rendre à Arsenal de si tôt?

Conte est sans travail après avoir quitté l’Inter Milan à la fin de la saison dernière, s’éloignant après avoir ramené le titre de Serie A à San Siro.

L’Italien chasse les trophées et Arsenal ne semble pas en mesure d’en remporter un de sitôt ; il n’est pas le manager d’un projet à long terme.

Une décision ne semble tout simplement pas logique en dehors d’Arsenal visant simplement le plus grand nom, et il n’est pas surprenant de voir les rumeurs déjà rejetées.

