Fabrizio Romano: Antonio Conte et Zinedine Zidane veulent tous deux un emploi à Man United – Man United News And Transfer News

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a augmenté la pression sur le manager assiégé de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, en confirmant que deux des meilleurs managers du monde sont intéressés par son travail s’il partait.

Selon @mufcmpb, Romano a déclaré que même si United n’avait pris contact ni avec Antonio Conte ni avec Zinedine Zidane au sujet du poste, aucun des deux ne le refuserait s’il était approché.

A ce jour, il n’y a aucun contact entre Manchester United et Zinedine Zidane ou Antonio Conte. Cependant, aucun des deux gestionnaires ne refusera le poste s’il se le fait offrir. #MUFC [@FabrizioRomano, @UnitedStandMUFC] – mufcmpb (@mufcMPB) 18 octobre 2021

Il s’agit d’un tournant important dans la saga, notamment en ce qui concerne Zidane, qui avait précédemment été signalé comme ne voulant pas gérer en Premier League.

Cela s’est produit en 2018 à la suite des commentaires de son agent, Alain Migliaccio, après avoir quitté le Real Madrid pour la première fois. L’agent a dit :

«Je ne pense pas qu’il réussira en Angleterre.

« C’est beaucoup moins son style. J’en ai discuté avec lui, ça ne l’attire pas vraiment. Il a choisi une année sabbatique, il ne replongera pas avant la fin.

En fin de compte, Migliaccio s’est avéré correct et Zidane est revenu au Real Madrid pour un deuxième sort.

Cependant, la révélation de Romano suggère que le Français a changé d’avis.

Zidane est sans doute un bien meilleur ajustement à United que Conte, dont le style de jeu dans d’autres clubs a eu tendance à être plus défensif et contrôlé que la norme à Old Trafford.

L’Italien est également connu pour être un personnage abrasif et beaucoup craignent qu’il ne soit un autre José Mourinho à cet égard.

Zizou, quant à lui, est un admirateur connu de Paul Pogba et a connu un énorme succès avec Cristiano Ronaldo et Raphael Varane.

La présence de ces trois-là en particulier dans le vestiaire de United aurait pu considérablement adoucir la marmite pour lui.

Bien sûr, tout cela reste hypothétique alors que le conseil d’administration de Manchester United continue de soutenir Solskjaer.