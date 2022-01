Fabrizio Romano dit que le jeune de 25 ans est « super apprécié » par Fabio Paratici à Tottenham

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

S’exprimant sur le podcast Here We Go, Fabrizio Romano a discuté des plans de transfert de Tottenham et de l’admiration de Fabio Paratici pour Adama Traoré.

Traoré était fortement lié à un transfert aux Spurs cet été, et il aurait été facile d’attribuer l’intérêt du club londonien à l’influence de Nuno Espirito Santo. Après tout, Traoré était un acteur clé pour Nuno chez Wolves.

Cependant, Romano affirme que les Spurs maintiennent un intérêt pour Traoré, alors qu’il déclare également que c’est en fait Paratici qui est un fan de l’ailier.

Que dit-on de Traoré ?

Romano a partagé ce qu’il sait des Spurs et de l’admiration de Paratici pour Traoré.

«Oui, en parlant de Tottenham, ils opteront pour un défenseur central, la priorité est un défenseur central, mais voyons aussi s’ils opteront également pour un ailier. Nous avons eu beaucoup de rumeurs sur Adama Traoré, il est super apprécié par Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham, mais ça ne va pas être facile », a déclaré Romano.

Faites confiance à Paratici

Adama Traoré n’a pas encore marqué ni aidé cette saison, mais vous devez être sûr que Paratici sait ce qui est bon pour les Spurs.

Paratici n’est pas une tasse. Il a construit une équipe de la Juventus qui a dominé l’Italie pendant une décennie, et il a évidemment vu quelque chose à Traoré.

Pour être honnête, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’Italien est fan de l’Espagnol. Traoré est un joyau non poli, il possède tous les attributs physiques nécessaires pour être une star, et si Antonio Conte peut travailler avec lui, il pourrait devenir un joueur très dangereux.

