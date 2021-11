Fabrizio Romano dit que le patron des Spurs offrira à un joueur de « grandes chances »

Photo de Julian Finney/.

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Fabrizio Romano a partagé un aperçu d’Antonio Conte à Tottenham.

L’Italien a pris les commandes des Spurs plus tôt ce mois-ci et il semble que tout le monde chez Spurs ait reçu une table rase.

Conte est prêt à donner des chances à certains des joueurs les moins performants des Spurs, et un homme à qui il veut donner des opportunités est Dele Alli.

Qu’est-ce qui a été dit?

Romano a parlé d’Alli et de Conte.

« En parlant de managers, l’impact chez Antonio Conte à Tottenham. On me dit de sources proches du club qu’il veut donner de grosses chances à Dele Alli, c’est l’idée d’Antonio. Nous savons qu’Alli n’a pas connu son meilleur temps l’année dernière, mais Conte est convaincu qu’Alli est un joueur pour un club de haut niveau et il veut que Dele montre ses compétences avec une attitude différente et une attitude différente dans le club », a déclaré Romano.

Où jouera-t-il ?

C’est bien beau d’entendre que Conte veut donner une chance à Alli, mais où jouera-t-il ?

Le système de Conte est généralement un 3-4-3 et dans cette formation, il n’y a vraiment pas de place pour un joueur comme Alli.

Le joueur de 25 ans n’est pas un milieu de terrain, il n’est pas un ailier et il n’est certainement pas un latéral arrière, alors où jouera-t-il ici ?

Il est à son meilleur lorsqu’il joue juste derrière un attaquant, mais même si Conte est passé à son 3-4-1-2, Alli n’est probablement pas assez créatif pour jouer derrière les deux premiers.

Il sera fascinant de voir comment l’Italien utilise l’ancien vainqueur PFA du jeune joueur de l’année.

