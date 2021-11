Photo par OLI SCARFF/. via .

S’exprimant sur le podcast Here We Go, Fabrizio Romano a partagé ce qu’Antonio Conte pense de Dele Alli après avoir succédé à Tottenham.

Conte est le nouveau patron des Spurs et il doit avoir un vrai regard sur son équipe avant de décider quoi faire à l’avenir.

Les Spurs ont beaucoup de joueurs talentueux, mais malheureusement, ils ont sous-performé depuis bien trop longtemps maintenant.

Un joueur qui n’a pas été à son meilleur ces dernières années est Alli, et Conte s’est donné pour mission personnelle de changer la mentalité du joueur de 25 ans.

Qu’est-ce qui a été dit?

Romano a partagé le plan de Conte avec Alli.

« La mission d’Antonio Conte pour commencer cette nouvelle ère est de donner de la valeur aux joueurs qui font partie de cette équipe. Ndombele, Dele Alli et bien d’autres. Il veut voir si ces joueurs sont disponibles pour son projet ou s’il a besoin de changer. Il veut donner des opportunités à ces joueurs. Je mentionne Alli parce qu’il fait partie des joueurs qu’Antonio Conte veut changer de mentalité dans les semaines à venir », a déclaré Romano.

Si quelqu’un peut le faire

Alli est une énigme absolue et même si nous savons qu’il y a un joueur talentueux quelque part, même les plus grands esprits du football n’ont pas été en mesure de libérer son potentiel.

Le malaise d’Alli a commencé sous Mauricio Pochettino, tandis que Jose Mourinho, Ryan Mason et Nuno Espirito Santo n’ont pas réussi à le ramener à son meilleur niveau.

Conte a le don de polir ces joyaux et de tirer le meilleur parti des joueurs qui ont été radiés, il suffit de regarder le travail qu’il a fait avec Romelu Lukaku à l’Inter ou Victor Moses à Chelsea.

Si quelqu’un veut remettre Alli à son meilleur niveau, c’est Conte.

