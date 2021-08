Fabrizio Romano dit qu’un “grand” joueur d’Arsenal pourrait partir dans les “derniers jours de la fenêtre”

in

S’exprimant sur la chaîne YouTube The Arsenal Lounge, Fabrizio Romano a fait le point sur la situation d’Hector Bellerin à Arsenal.

Ce n’est un secret pour personne que les deux parties veulent se séparer cet été, Bellerin étant constamment lié à un éloignement du club, mais pour l’instant, le joueur Mikel Arteta surnommé une fois “grand” n’a pas trouvé de mouvement.

Romano dit qu’une sortie ne s’est pas encore concrétisée car les clubs sont bien conscients du fait que Bellerin veut partir et Arsenal est prêt à le vendre, car à mesure que le temps passe, les deux parties deviendront de plus en plus désespérées.

Qu’est-ce qui a été dit?

Romano a livré une mise à jour sur l’arrière droit.

“Oui, ils recherchent un arrière droit depuis longtemps, c’est confirmé à 100%. Bellerin veut essayer quelque chose de nouveau, mais le problème avec cet accord est que tout le monde sait que Bellerin veut partir et qu’Arsenal est prêt à le vendre », a déclaré Romano.

«C’est pourquoi de nombreux clubs attendent la dernière semaine ou les derniers jours de la fenêtre pour se lancer et trouver une solution. Ils essayaient avec l’Inter, mais il n’a jamais été la première option pour l’Inter. Voyons depuis l’Espagne, on me dit que les clubs espagnols se penchent désormais sur cette situation. Vous avez mentionné le Bayern, le Bayern recherche un arrière droit, mais ils ont différentes options, mais il pourrait peut-être être l’une des options s’ils veulent conclure un accord d’échange.

Une question de temps

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant le départ de Bellerin.

Le fait que cela puisse arriver vers la fin de la fenêtre n’est pas idéal, mais avec les cartes d’Arsenal à la portée de tous, il n’est pas surprenant d’entendre que les clubs d’achat attendent leur heure.

C’est exactement pourquoi les clubs sont si désespérés de garder leurs positions de transfert secrètes, mais malheureusement pour Arsenal, cette situation est aussi transparente que possible.

Bellerin pourrait être un départ tardif des Émirats cet été.

