Fabrizio Romano et d’autres journalistes fiables confirment qu’Antonio Conte est la principale cible managériale de Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a identifié Antonio Conte comme son principal candidat à la direction pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer.

Selon Gianluigi Di Marzio, Conte est en tête de liste de United, Zinedine Zidane étant un autre nom vanté.

Fabrizio Romano rapporte également que bien que Conte n’ait jamais préféré rejoindre la mi-saison, il le ferait si Man Utd venait l’appeler.

L’Italien a rejeté une offre des Spurs cet été, mais sera prêt à rejoindre United.

Le conseil d’administration de United est actuellement en pourparlers pour résoudre la situation managériale avant le match de Tottenham samedi.

Le journaliste italien Alfredo Pedulla rapporte également que United a maintenant établi un premier contact avec les agents de Conte.

#Conte to #United: first contacts with his management. #Conte asks for certainties and not only a big engagement. Meeting for the future of #Solskjaer. No talks in this moment whit #Zidane

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 25, 2021