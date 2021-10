Fabrizio Romano explique à Rio Ferdinand à quoi ressemble la situation de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Le grand joueur de Manchester United, Rio Ferdinand, a été occupé à discuter de l’avenir de Paul Pogba avec le gourou des transferts Fabrizio Romano et une situation de type « bonnes, mauvaises nouvelles » se développe.

Le contrat de la superstar française expire l’été prochain et les fans se demandent s’il reste ou non au-delà de la saison.

Pogba signera-t-il un nouveau contrat ?? C’est parti 🤝 @fabriziorom rejoint à nouveau l’équipe FIVE, pour vous dévoiler toute l’actualité des transferts les plus importants du football mondial ⚽ 🌎 🎥 Rendez-vous sur la chaîne YouTube FIVE pour voir la vidéo complète 🔥https://t.co/t0GcjBbzXf pic.twitter.com/iymHOYqHyU – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 13 octobre 2021

Dans la courte vidéo ci-dessus, Romano dit à Ferdinand qu’il y a deux parties dans la situation de Pogba et que les fans pourraient ne pas nécessairement aimer ce qui a été dit.

Le journaliste respecté affirme que l’ancien homme de la Juventus est satisfait de United et des joueurs dans lesquels ils ont investi et le pense vraiment quand il dit qu’il veut voir la saison.

Pogba serait également satisfait d’Ole Gunnar Solskjaer et de l’atmosphère du club, mais cela ne garantit malheureusement pas qu’il reste.

Il est entendu qu’il a une offre de contrat sur la table depuis début juillet et n’a pas encore pris de décision à ce sujet, au grand dam des fans de Manchester United.

Romano souligne qu’il y a une différence entre les sentiments personnels de Pogba sur le club ou son atmosphère et son besoin de prendre une décision professionnelle.

Si les fans devaient faire une hypothèse, il semble que le milieu de terrain de classe mondiale prenne son temps pour décider du dernier contrat majeur de sa carrière.

Il semble que Pogba attend de voir si l’atmosphère au club et les signatures effectuées mèneront à des trophées ou si Solskjaer and co n’obtiendra pas le succès qu’il souhaite.

Bien sûr, il gardera également un œil sur les clubs qui s’intéressent à lui et comment ils se débrouillent afin de bien évaluer ses options.

Néanmoins, Solskjaer devra savoir ce qui se passe bientôt et il est peut-être temps de poser un ultimatum afin de planifier l’avenir du club.