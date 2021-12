Fabrizio Romano: Manchester United travaille à faire venir Ewan Sharp – Man United News And Transfer News

Le journaliste respecté Fabrizio Romano et Sky Sports ont tous deux confirmé que Manchester United tentait d’intégrer Ewan Sharp dans l’équipe d’entraîneurs.

Ralf Rangnick a été récemment signé en tant que nouveau manager par intérim du club et il a lentement mais sûrement présenté son propre personnel.

Manchester United s’efforce de nommer Ewan Sharp en tant que nouvel entraîneur adjoint et analyste, rapporte @skysportspaulg. 🔴 #MUFC Ancien du Toronto FC, Sharp rejoindrait Man Utd en provenance du Lokomotiv Moscou – Rangnick en fait partie après que Kieran McKenna a décidé de partir et de démarrer un nouveau chapitre d’Ipswich. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2021

Selon Sky Sports, Rangnick et Sharp se sont rencontrés pendant le séjour de ce dernier chez New York Red Bulls.

Le nouvel entraîneur adjoint et analyste connaît également un autre entraîneur de United, Chris Armas, car ils ont également travaillé ensemble au Toronto FC.

Citation de Sky Sports La description de Sharp par le Toronto Sun et son importance dans « le dépistage de l’opposition, la planification des matchs, l’analyse des matchs et après les matchs. Il a également assisté le service de repérage dans l’identification et le recrutement ».

Les fans peuvent s’inquiéter du manque d’encadrement de qualité supérieure, car c’était également un problème sous Ole Gunnar Solskjaer, mais ils doivent donner à Rangnick le bénéfice du doute.

Le patron allemand a l’habitude d’améliorer les clubs et d’aider à construire une certaine structure, donc jusqu’à ce que les résultats sur le terrain en décident autrement, les entraîneurs doivent faire confiance.

Beaucoup se sont tournés vers Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna vers la fin du règne de Solskjaer, car les supporters pensaient que l’équipe n’était pas bien entraînée.

Que ce soit vrai ou non, les résultats n’étaient malheureusement pas assez bons après deux années de succès et le légendaire Norvégien a donc dû partir.