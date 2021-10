Fabrizio Romano: Ole Gunnar Solskjaer reste à Manchester United pour le moment – Man United News And Transfer News

Le journaliste respecté Fabrizio Romano a confirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer s’était vu accorder un peu plus de temps pour renverser la vapeur par le conseil d’administration de Manchester United.

De nombreux fans pensaient que le légendaire Norvégien était un homme mort après la lourde perte subie par Liverpool, mais il semble qu’il ait réussi à s’accrocher à son travail.

La décision de la partie principale du conseil d’administration de Manchester United est maintenant confirmée/approuvée. Je crois comprendre qu’Ole Gunnar Solskjær sera définitivement en charge du match de Tottenham samedi 🔴 #MUFC Ferguson l’a soutenu. Ole a également parlé aux joueurs aujourd’hui. Les prochains matchs seront cruciaux. pic.twitter.com/rx7TrnMw5K – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 octobre 2021

Sir Alex Ferguson soutenant Solskjaer n’est pas nécessairement une surprise, mais il sera intéressant de voir si cette foi est récompensée.

L’ancien attaquant doit faire des changements massifs s’il espère garder son travail car continuer comme d’habitude ne fonctionnera pas.

Espérer le changement n’est pas la même chose que le préparer ou le forcer et c’est essentiellement là que se trouve Solskjaer, d’autant plus qu’il affronte des équipes difficiles à Atalanta, Tottenham Hotspur et Manchester City.

Les trois équipes ont le potentiel de traverser United de la même manière que Liverpool l’a fait et ce n’est donc pas suffisant pour remonter le moral.

Solskjaer doit résoudre les problèmes défensifs, quelles qu’en soient les causes, et devra trouver comment tirer le meilleur parti de l’une des attaques les plus excitantes d’Europe.

En vérité, son équipe peut s’améliorer dans presque tous les aspects du jeu, ce qui est une préoccupation choquante en soi.

Reste à voir si lui et son personnel ont le pouvoir de renverser la vapeur, mais ce qui est clair, c’est que ce qui a été fait dans le passé ne peut pas continuer.

Il est probable qu’un résultat contre Tottenham ne suffira pas à sauver Solskjaer, car les fans doivent également voir une amélioration des performances et pas seulement une victoire chanceuse ou sournoise 1-0.

L’ancien homme de Molde a rebondi de situations difficiles dans le passé mais c’est la mère de toutes les difficultés et les supporters sont naturellement pessimistes.