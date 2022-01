Fabrizio Romano partage une mise à jour sur Aubameyang

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

S’exprimant sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand, Fabrizio Romano a partagé ce qu’il sait sur Pierre-Emerick Aubameyang et ses récents liens avec Newcastle.

Ce n’est un secret pour personne, l’avenir d’Aubameyang à Arsenal est incertain. Il a été exclu de l’équipe par Mikel Arteta après une infraction disciplinaire.

Il ne semble pas qu’il y ait un chemin clair vers l’équipe pour Aubameyang à Arsenal, et donc, le club londonien recherche des options alternatives.

Un certain nombre de clubs ont été liés à l’attaquant gabonais, et bien que Newcastle United ait été crédité d’un intérêt, Romano est amené à croire que les Magpies préféreraient signer un jeune attaquant.

Qu’est-ce qui a été dit à propos d’Aubameyang ?

Romano a partagé ce qu’il sait sur le plan d’Aubameyang et de Newcastle de signer un nouvel attaquant.

« Pour être honnête, c’est une situation très compliquée du point de vue du marché des transferts et aussi quand je demande à des gens proches d’Arsenal, car ils n’ont pas d’offre sérieuse sur la table pour Aubameyang. Nous avons beaucoup de rumeurs sur Newcastle et d’autres clubs, mais pour l’instant, rien n’est avancé », a déclaré Romano.

« De Newcastle, on me dit qu’ils ont des priorités différentes. Leur priorité, ce sont les jeunes attaquants à Newcastle, ils veulent des joueurs expérimentés comme le serait Kieran Trippier, mais ils veulent aussi de jeunes talents et c’est ce qu’ils veulent faire avec un attaquant.

Photo de Naomi Baker/.

Pour être honnête, Newcastle est probablement sage d’opter pour un jeune attaquant plutôt qu’Aubameyang.

Oui, c’est le club le plus riche du monde, mais il faut quand même qu’ils soient avisés. La valeur marchande d’Aubameyang ne va désormais que dans un sens, et c’est vers le bas, alors que son salaire est absolument astronomique.

Les buts d’Aubameyang maintiendraient-ils Newcastle en place ? Probablement, mais les bons footballeurs ne représentent pas toujours de bonnes affaires.

Photo de Shaun Botterill/.

