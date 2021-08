Face-à-face enseignant et étudiant pour ordinateur portable 2-en-1 : l’histoire de deux utilisateurs expérimentés

Alors que les enseignants et les élèves retournent à l’école, les ordinateurs portables 2 en 1 se sont imposés comme des outils fantastiques pour la salle de classe. Maintenant que le concept 2-en-1 a mûri, beaucoup d’entre eux se classent parmi les meilleurs ordinateurs portables disponibles. En plus de cela, vous pouvez trouver des options de qualité dans toutes les gammes de prix.

En fonction de vos besoins, nous pensons que vous pourrez peut-être remplacer une bonne partie de vos fournitures de rentrée par l’un de ces cahiers 2-en-1. Et cela s’applique, quel que soit votre budget.

Comme il existe de nombreuses options pour une utilisation spécialisée et générale, les enseignants et les étudiants trouveront quelque chose d’utile pour rester en classe. Ces convertibles sont si polyvalents qu’ils s’avèrent être d’excellents substituts non seulement pour l’utilisation de PC et de tablettes, mais également pour prendre des notes et esquisser des idées.

Et, pour aider à illustrer comment les ordinateurs portables 2 en 1 peuvent être si utiles pour tous ceux qui retournent à l’école, nous avons examiné la différence entre les enseignants et les étudiants et comment ces deux utilisateurs expérimentés utilisent l’un de ces appareils en classe. .

Microsoft s’est beaucoup concentré sur l’affichage avec le Surface Book 2. (Crédit image : Microsoft)

L’écran tactile

Notre enseignant dans ce scénario de confrontation – appelons-le… « Pat » – a un penchant pour prendre des notes manuscrites pour tout, des listes de tâches aux nouvelles idées de cours. Cela nécessite beaucoup de papier et de stylos, et vous ne pouvez pas sauvegarder vos notes papier dans le cloud.

Avec un ordinateur portable 2 en 1 et un stylet, Pat peut griffonner des notes et les convertir facilement en texte modifiable. Ils peuvent ensuite prendre ces notes et les transformer en alertes, rappels, événements de calendrier – tout ce qu’il faut pour rester concentré et organisé.

Quant à notre étudiant – nous les nommerons… « Max » – disons qu’il est dans une école d’art au sein de l’université. (Puisque tout ce qui précède s’applique également aux étudiants.) Dans le passé, cela nécessitait probablement un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Mac ainsi qu’une tablette Wacom de grande taille.

Désormais, les étudiants peuvent effectuer ce travail de dessin numérique sur un ordinateur portable 2 en 1 avec un écran tactile et un stylet. Tout leur travail peut être enregistré, édité et partagé numériquement, avec des affichages aux couleurs précises jusqu’à et y compris la gamme P3 et avec des milliers de couches de sensibilité à la pression du stylet. Aujourd’hui, le travail créatif de Max peut être effectué là où ils se sentent le plus créatifs.

Si Max ou Pat veut économiser de l’argent, nous trouvons que le Chromebook Flip d’Asus est un ordinateur portable à écran tactile fin et abordable fonctionnant sous Chrome OS. S’ils veulent un ordinateur portable 2-en-1 qui se concentre sur l’écran, alors le Microsoft Surface Book 2 est un excellent choix quelle que soit la taille.

La Surface Pro 6 possède certains des meilleurs appareils photo des ordinateurs portables 2-en-1. (Crédit image : Avenir)

La ou les caméras

Pat peut utiliser les caméras de son ordinateur portable 2-en-1 pour organiser des réunions avec des collègues et des étudiants, ou même donner des cours à distance. Ils sont également utiles pour photographier des tableaux blancs pour enregistrer des notes si besoin est ou des travaux d’étudiants, si vous enseignez un domaine d’étude visuel.

Max, quant à lui, utilise principalement sa webcam pour discuter avec ses amis et sa famille pendant ses études. Cependant, ils l’utilisent également pour assister aux cours à distance pendant les jours de neige ou d’autres fermetures. Enfin, Max peut tirer autant profit de l’appareil photo en classe que Pat l’enseignant, en photographiant des exemples au tableau et en prenant d’autres notes photo.

Nous avons trouvé que les caméras de la Surface Pro 6 étaient particulièrement nettes, avec un enregistrement vidéo 1080p sur chaque capteur et des résolutions élevées en mégapixels. Mais, s’ils cherchent à économiser de l’argent ou n’en ont pas besoin, ils peuvent tirer le meilleur parti de quelque chose comme le Chromebook Spin 11 d’Acer pour les conversations vidéo 720p.

C’est ce que même le stylet Acer Chromebook Spin 11 peut créer entre les mains d’un pro. (Crédit image : Avenir)

Le stylet

De nos jours, la plupart des ordinateurs portables 2-en-1 incluent un stylet ou en vendent un séparément, et ils sont incroyablement utiles pour les enseignants comme Pat, car ils peuvent facilement annoter les rapports et les tests et les retourner aux étudiants numériquement. Plus de rames de papiers. S’ils enseignent les arts visuels, alors les possibilités explosent.

De retour à Max créant où bon lui semble avec l’écran tactile, le stylet devient son nouveau crayon ou pinceau lorsqu’il travaille avec l’ordinateur portable 2-en-1. Ces milliers de niveaux de sensibilité à la pression peuvent fournir les traits fins d’un crayon et les traits profonds et audacieux d’un marqueur avec juste un peu (ou beaucoup) de pression.

Encore une fois, il est difficile de battre le Surface Pen ces jours-ci en termes de qualité de stylet pour ordinateur portable 2-en-1, bien qu’il soit vendu séparément de tout modèle d’appareil pour 99 $/99 £. Si Pat ou Max cherchaient à économiser, ils sauraient optimiser avec – encore une fois – le Chromebook Spin 11 d’Acer avec son stylet inclus.

L’un de nos ordinateurs portables 2-en-1 préférés ces derniers temps avec un stylet inclus est le Lenovo Yoga C630.

Regardons de plus près un processeur d’ordinateur portable. (Crédit image : Shutterstock)

Les composants

Cela peut sembler étrange, mais il est important de noter que les processeurs et autres pièces à l’intérieur des ordinateurs portables 2-en-1 sont généralement comparables aux ordinateurs portables traditionnels de spécifications similaires. De nos jours, vous ne sacrifiez pas les performances pour la polyvalence.

Cependant, sachez que les conceptions 2 en 1 plus fines et plus légères utilisent généralement des processeurs sans ventilateur, ce qui signifie qu’elles sont moins puissantes sans le refroidissement supplémentaire des ventilateurs, comme c’est le cas avec la plupart des ordinateurs portables. C’est donc une bonne chose que les fabricants commencent à construire de nombreux ordinateurs portables 2-en-1 dotés de processeurs mobiles à pleine puissance.

Naturellement, Max et Pat le savent déjà et optimiseraient leur budget avec quelque chose comme le Dell Inspiron Chromebook 11 2-en-1. Cependant, si l’un d’entre eux avait besoin d’une alimentation brute 2 en 1, il serait préférable de répondre à ses besoins par un ordinateur portable comme le HP Spectre x360 15.