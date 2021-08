Face à face entre Roglic et les Ineos

in

13/08/2021 à 21:44 CEST

pari

QUOTAS AU GAGNANT DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DU CYCLING TOUR D’ESPAGNE 2021

samedi 14 août

La Vuelta a España a toujours été connue comme la course pour la revalidation des cyclistes. Beaucoup de ceux qui n’ont pas atteint leurs objectifs dans le Giro d’Italia ou le Tour de France viennent ici pour se purifier de leurs péchés. La manche espagnole, malgré cette renommée, a toujours réuni les grands noms du peloton et cette édition ne fera pas exception avec le double champion Primoz Roglic défendant la couronne contre le trident Ineos formé par Egan Bernal -actuel champion du Giro -, Richard Carapaz – champion olympique sur route – et Adam Yates.

Les trois chercheront à faire front commun contre un Roglic qui vient avec l’exhibition dans le contre-la-montre des Jeux Olympiques qui lui a valu une médaille d’or pour la Slovénie. Le leader du Jumbo a dû descendre de vélo après avoir subi une terrible chute lors du dernier Tour de France et est le favori de tous car en plus de grimper très régulièrement, le parcours lui va comme un gant avec un total de 41 kilomètres en contre l’horloge.

Roglic, non en vain, est le premier favori à obtenir le maillot rouge de leader dès le premier jour avec le contre-la-montre de 7,1 kilomètres à travers les rues de Burgos. Peu, sinon personne, ose affronter le Slovène, qui cite son triomphe à [1.40]. Les seuls à s’approcher de son quota sont son ami et compatriote Jan Tratnik pour [7.00] ou le champion olympique de vélo de montagne Tom Pidcock pour [10.00]. La supériorité de Roglic sur ses rivaux sur ce parcours de courte distance est claire et il y a des absences majeures comme Filippo Ganna ou Tom Dumoulin, qui pourraient représenter une légère menace.

Le taux de victoire global de Roglic dans la ronde espagnole atteint le prix de [2.00], tandis qu’Egan Bernal se présente à [5.00] et son partenaire Carapaz à [10.00]. L’Espagne a ses deux meilleurs cyclistes, mais aucun ne semble avoir d’options claires pour le triomphe mondial, à l’exception des accidents des coureurs susmentionnés. Ainsi, on retrouve le triomphe de Mikel Landa à [15.00], alors que celui d’Enric Mas est à [26.00].

Nous pensons que sur le marché à long terme du top 10 du général, nous trouvons d’autres bonnes affaires comme Alejandro Valverde, toujours lui, finissant dans les positions de gloire comme il a l’habitude de le faire. [2.75]. On voit aussi avec beaucoup d’optimisme le rôle du jeune Belge Mauri Vansevenant pour atteindre le top 10 au quota [4.50] comme les bonnes affaires.

La Vuelta a España commence, qui devrait être un face-à-face entre Roglic et les Ineos, mais nous devons être attentifs à ce que les cyclistes espagnols ont prévu de faire en mettant l’accent sur les faibles performances ces derniers temps d’Enric Mas et du possibilités d’un Mikel Landa qui commence à manquer d’opportunités, malgré le fait que Landismo sera fou dans les gouttières.