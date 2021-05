Face-à-face intense entre José Ramírez et Josh Taylor 2 jours avant la bataille pour le championnat incontesté des poids welter Jr.

LAS VEGAS (20 mai 2021) – Un face-à-face intense entre des monarques invaincus pour préparer le terrain pour ce qui promet d’être un affrontement intense pour le championnat du monde absolu à 140 livres. Le champion WBC / WBO José Ramírez et le champion WBA / IBF Josh Taylor se sont vus pour la première fois jeudi lors de la conférence de presse finale pour le match de championnat du monde junior incontesté des poids welters qui se tiendra ce samedi à Virgin Hotels Las Vegas.

Ramirez (26-0, 17 KO) et Taylor (17-0, 13 KO) se battent, non seulement pour maintenir leurs records invaincus, mais pour devenir le sixième homme à atteindre un statut incontesté dans l’ère des quatre ceintures. Pour la première fois depuis l’annonce officielle du match il y a près de trois mois, les deux meilleurs combattants de 140 livres du monde se sont affrontés.

Deux jours avant le combat, voici ce que Taylor, Ramirez et le promoteur Bob Arum avaient à dire lors de la conférence de presse:

Bob Arum

«Je suis très excité. En juin dernier, nous avons commencé avec l’expérience de la fabrication de panneaux d’affichage à «La Burbuja». Maintenant, à la fin de cette pandémie, nous avons le meilleur combat de toute cette expérience. Nous n’avons rien à vendre sur ce combat. Nous ne mentionnons que les combattants. Ils sont tous les deux invaincus, tous deux anciens olympiens, tous deux champions du monde. Ce sera un grand combat! “

José Ramirez

«J’ai affronté de nombreux combattants gauchers au cours de ma carrière. Au niveau amateur et professionnel. Je me suis préparé à ce combat toute ma vie. Je suis très bien préparé. Je crois en mes capacités et je ferai de mon mieux. Je m’entraîne toujours comme si je ne suis pas le favori. Je m’entraîne toujours comme si chaque combat était le plus gros combat de ma carrière. Je ne peux pas me permettre de perdre. Cela a toujours été mon état d’esprit. Je trouve toujours un moyen de gagner. Je trouverai un moyen de gagner.

«C’est un combat qui m’apportera beaucoup de gloire. Je deviendrai le premier combattant d’origine mexicaine à devenir un champion du monde incontesté de l’histoire de la boxe. Ce combat pourrait m’ouvrir les portes du Temple de la renommée. Ce combat fera la gloire de tout mon peuple mexicain, mais aussi de tous les immigrants assidus qui sont venus aux États-Unis. Je suis moi-même un fier immigrant ».

«Je me sens chanceux d’être venu si loin dans ma carrière. Je suis honoré de faire partie d’un combat aussi grand et important pour la boxe. Tout s’est très bien passé au camp d’entraînement. Je me sens très motivé. Je me sens très excité et jour après jour, le sentiment de tout donner est devenu de plus en plus grand. Dieu d’abord, tout le travail acharné et les sacrifices que j’ai faits se manifesteront sur le ring samedi. “

«Je pense qu’un combattant comme Taylor fera ressortir le meilleur de moi. C’est un combattant technique et quand vous affrontez un combattant comme ça, vous voyez tout clairement. Ils verront toutes les petites choses sur lesquelles j’ai travaillé et qui montreront l’expérience que j’ai en tant que combattant. Ils verront toutes mes compétences et je ferai un grand spectacle contre un grand combattant. Cela me fera plus honneur. “

Josh Taylor

«J’ai adoré chaque minute du camp à Las Vegas. C’était formidable de revenir à la normale. “

«Je respecte chaque combattant qui entre sur le ring. Vous ne devenez pas un champion unifié par chance. Vous devez être un grand combattant. Je le respecte beaucoup. C’est un grand combattant et une personne formidable, mais samedi soir, dès que la cloche sonne, tout ce respect sort par la fenêtre. Je suis sûr que j’aurai le KO samedi. “

«Ce combat représente le monde pour moi. Cela met mon nom dans les livres d’histoire comme l’un des plus grands combattants écossais de tous les temps. C’est pourquoi je me suis entraîné si dur pour ce combat. J’ai consacré toute ma vie au sport. C’est pourquoi je suis si confiant. “