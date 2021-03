Face à la pression, l’action du fabricant d’EV Nio pourrait encore baisser

Chérie du véhicule électrique chinois Nio (NYSE:NIO) a réalisé une performance exceptionnelle au cours des 12 derniers mois, avec un rendement de plus de 1 300%. En d’autres termes, 1000 $ investis dans des actions NIO à la fin du mois de mars 2020 équivaudraient désormais à plus de 14000 $.

Source: Carrie Fereday / Shutterstock.com

À titre de comparaison, depuis son creux en mars dernier, Tesla (NASDAQ:TSLA) a retourné environ 500%.

En termes de taille absolue du marché, la Chine est désormais le plus grand marché des véhicules électriques au monde, ensuite l’Allemagne, les États-Unis et la France.

En ce qui concerne les chiffres mondiaux, EV-volumes.com cite: «Les ventes mondiales de véhicules rechargeables ont dépassé 3,2 millions en 2020… Pour l’année en cours, nous prévoyons 4,6 millions de ventes de plug-ins.» Par conséquent, l’intérêt des investisseurs pour les VE et les actions d’énergies alternatives est à un niveau record.

Les actions de Nio ont atteint un niveau record le 11 janvier. Cependant, depuis lors, les prises de bénéfices ont commencé, poussant les actions de NIO au niveau actuel de 36 $. Compte tenu de la récente baisse des prix, les investisseurs se demandent si le moment est venu d’acheter Nio, souvent présenté comme la «Tesla de Chine».

Même après le récent repli du cours de l’action, le groupe EV a toujours un niveau de valorisation riche. À mesure qu’une nouvelle saison de résultats s’amorce, les marchés devraient rester instables. Par conséquent, si vous n’êtes pas encore actionnaire, vous voudrez peut-être attendre une baisse vers le niveau de 30 $ pour acheter des actions NIO.

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Comment les métriques du quatrième trimestre sont arrivées

Nio a publié les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2020 le 1er mars. La société commercialise des voitures exclusivement en Chine. Au cours du trimestre, Nio a livré 17 353 véhicules. Il dispose actuellement de trois modèles:

Les ventes de l’ES8 (SUV à six et sept places) au quatrième trimestre ont été de 4 873. Les ventes de l’ES6 (SUV cinq places) au quatrième trimestre ont été de 7 574. Les ventes de l’EC6S (SUV coupé cinq places) au quatrième trimestre ont été de 4 906.

Pour 2020, le nombre total de livraisons était de 43 728. Il y a un an, il y en avait 20 565. Les ventes de véhicules se sont chiffrées à 946 millions de dollars, soit une augmentation de 130% d’une année à l’autre. Les revenus s’élevaient à 1 milliard de dollars, en hausse de 133% par rapport à l’année précédente. La perte nette ajustée non conforme aux PCGR était de 203,2 millions de dollars. La perte nette par action diluée était de 14 cents, un nombre plus élevé que prévu. La trésorerie et les équivalents s’élevaient à 6,5 milliards de dollars au 31 décembre.

Le PDG William Bin Li a déclaré: «La forte dynamique s’est poursuivie en 2021 alors que nous avons réalisé une livraison mensuelle historique de 7225 véhicules en janvier et une livraison résiliente de 5578 véhicules en février, soit une forte croissance de 352% et 689% d’une année sur l’autre, respectivement. »

Comme nous l’avons couvert sur InvestorPlace, les constructeurs automobiles souffrent d’une pénurie mondiale de puces. La direction de Nio a averti qu’au cours du trimestre, elle devrait réduire sa capacité de production mensuelle de 10 000 véhicules à 7 500 véhicules. Cette nouvelle a été l’une des raisons de la récente baisse du stock de NIO.

En outre, les investisseurs sont inquiets de la montée des pressions inflationnistes, comme en témoigne l’augmentation des rendements des bons du Trésor américain. Enfin, ces derniers jours, les actions chinoises ont été mises sous pression en raison des préoccupations réglementaires américaines. Les nouvelles lois de la SEC devraient voir certains noms basés en Chine radiés aux États-Unis. Par conséquent, un abandon des noms de croissance comme Nio stock pourrait être dans les cartes sur les marchés.

The Bottom Line sur NIO Stock

Compte tenu de la croissance du marché des véhicules électriques en Chine et dans le monde, la course haussière de nombreux fabricants de véhicules électriques pourrait encore en être à ses débuts. Cependant, les ratios prix-livre et prix-vente de l’action NIO se situent respectivement à 13,8 et 17,5.

Il s’agit d’un niveau de valorisation très riche pour une entreprise qui vend moins de 50 000 véhicules par an. Par comparaison, General Motors (NYSE:GM) a des rapports P / B et P / S de 1,8 et 0,6.

Si vous ne souhaitez pas engager l’intégralité du capital dans les actions NIO, vous pouvez également envisager les ETF qui détiennent le fabricant de VE comme une participation. Les exemples incluent le FNB Global X Véhicules autonomes et électriques (NASDAQ:DRIV), le FNB KraneShares MSCI China Clean Technology Index (NYSEARCA:KGRN), le SoFi 50 ETF (NYSEARCA:SFYF), ou la VanEck Vecteurs ETF à énergie faible en carbone (NYSEARCA:SMOG).

A la date de publication, Tezcan Gecgil ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tezcan Gecgil a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également terminé les 3 niveaux de l’examen de technicienne de marché agréé (CMT). Sa passion est le trading d’options basé sur l’analyse technique de sociétés fondamentalement fortes. Elle aime particulièrement mettre en place des appels hebdomadaires couverts pour générer des revenus.