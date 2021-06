face à l’horreur alors que Laurence Fox exclut de se présenter aux élections partielles – les conservateurs devraient remporter un siège | Politique | Nouvelles

Laurence Fox, chef de Reclaim, a déclaré que lui et l’indépendant Paul Halloran avaient décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections partielles.

Dans un communiqué, M. Fox a déclaré : « Paul et moi avons décidé que nous ne nous présenterions pas aux élections partielles.

« Il nous a été clairement indiqué à tous les deux que de nombreuses personnes à Batley et à Spen en ont marre du Parti travailliste.

« Le parti travailliste s’est égaré. Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience nous lever et risquer de diviser le vote et de condamner Batley et Spen à de nouvelles années de contrôle travailliste.

“Le Parti travailliste est l’un des partis politiques les plus conflictuels et intolérants du Royaume-Uni.”

Le vote dans la circonscription du West Yorkshire aura lieu le 1er juillet.

