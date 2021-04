Face à une défaite électorale imminente, les machines du Dominion feront toujours l’affaire ⋆ .

par Stephen Karganovic, Culture stratégique:

Chaque fois qu’un résultat électoral favorable semble problématique, le choix de la bonne machine à compter les votes ne manquera pas de le résoudre.

Il n’y a que deux explications rationnelles pour le résultat des élections présidentielles en Équateur le 11 avril, ostensiblement remportées par le banquier multimillionnaire Guillermo Lasso. Soit le peuple équatorien est massivement masochiste, soit l’élection a été volée selon le modèle récemment testé dans le parangon de la vertu politique et de la primauté du droit dans le nord de l’Équateur. Comme diraient les anciens logiciens, le tertium non datur.

Les protagonistes de ces élections étaient le vainqueur putatif Lasso, avec des références oligarchiques qui ne le recommanderaient guère comme favori populaire dans un pays économiquement troublé et socialement et racialement divisé. Il ne faut pas oublier que le peuple équatorien a été il n’y a pas si longtemps cruellement trompé par le président sortant Lenin Moreno, qui ne s’est présenté sur une plate-forme social-démocrate que pour commencer à mettre en œuvre les politiques néolibérales les plus extrêmes et les plus dommageables sur le plan économique une fois élu. C’était une volte-face effrontée qui rappelle la fraude perpétrée sur l’Argentine par Carlos Menem dans les années 1990. Que le peuple équatorien, ayant une autre option, ait fait un choix éclairé pendant encore cinq ans du même poison, dans l’espoir insensé que cela conduirait à une amélioration de sa condition, est une insulte à son intelligence collective et au-delà de toute concevable. .

L’autre option, beaucoup plus saine, était, bien sûr, l’économiste Andrés Arauz, allié politique de l’ancien président populiste Rafael Correa, dont l’héritage premier Moreno et maintenant Lasso ont la tâche d’annuler afin de rendre l’Équateur sûr pour les entreprises internationales. Tout comme Arauz menait Lasso au premier tour avec un gros avantage, à la veille de l’élection, Arauz était également sur le point de l’emporter avec une marge confortable. Puis, le jour du scrutin, quelque chose s’est produit. Soit l’électorat a connu un changement d’avis massif et inexplicable, soit des choses très louche se sont produites dans le processus de dépouillement.

Il est extrêmement improbable que Lasso ait conquis des électeurs, car à la veille du scrutin, ils ont décidé de lire sa plate-forme électorale insipide. Les principales planches du Plan Lasso sont constituées de platitudes et de nébulosités: «Établir une démocratie à part entière; promouvoir une économie de citoyens libres et prospères; et donner aux citoyens les moyens de choisir librement les moyens de s’épanouir. » Oui, c’est le non-sens psychobabble sur lequel le candidat prétendument gagnant en Équateur a couru. Si vous connaissez l’espagnol, cliquez sur le lien hypertexte et lisez-le par vous-même.

Alors que l’analyste français Eric Toussaint fait des remarques justes et réalistes concernant les faiblesses politiques de l’héritage corréiste, dont Andrés Arauz était le champion oint, ses arguments sont insuffisants pour expliquer le basculement soudain de centaines de milliers de voix vers un exposant du capital international des entreprises. dans un pays économiquement brisé par précisément les politiques que, en tant que président Lasso, continuera de poursuivre de manière agressive, quelles que soient les absurdités apaisantes qui pourraient être écrites dans son programme officiel.

Alors que Paul Antonopoulos observe à juste titre que le gouvernement Lasso ne contrôlera pas la législature équatorienne (du moins pas tant que cette situation ne sera pas «corrigée» lors des prochaines élections à l’Assemblée nationale) avec l’élection d’un «banquier millionnaire», comme le dit Bloomberg avec jubilation, même en à court terme, deux objectifs cardinaux auront été atteints. L’Équateur continuera de fonctionner, comme il l’a fait sous Moreno, comme l’une des têtes de pont impériales en Amérique du Sud. En outre, le régime Lasso peut être invoqué pour maintenir la relation chaleureuse de Moreno avec le FMI en accumulant plus de dettes pour «payer» la dette précédemment contractée, ce qui rend le pays entier prêt à être vendu, verrouillé, stocké et baril, pour quelques centimes sur le dollar. , dans la grande réinitialisation qui est en cours.

En savoir plus sur Strategic-Culture.org