Face à une « période difficile », Activision Blizzard annonce la formation d’un comité de responsabilité au travail

Un autre jour, un autre développement dans la saga désordonnée et épouvantable qui est Activision Blizzarden réponse à son procès pour harcèlement sexuel en cours.

À la suite d’informations selon lesquelles Bobby Kotick aurait apparemment discuté de sa démission en tant que patron d’Activision Blizzard, le conseil d’administration de la société a glissé un communiqué de presse à 22h30 HNE détaillant la formation d’un « comité de responsabilité au travail ».

Le communiqué de presse, rédigé dans un langage dense et centré sur les RH, note essentiellement que ce nouveau comité supervisera les progrès d’Activision Blizzard dans « la mise en œuvre réussie de ses nouvelles politiques, procédures et engagements pour améliorer la culture au travail et éliminer toutes les formes de harcèlement et de discrimination dans l’entreprise « . Vous pouvez lire certaines des politiques proposées ici, même s’il convient de noter qu’elles ne s’appliqueront pas nécessairement à Kotick lui-même. Hum.

Le nouveau comité de responsabilité au travail sera composé des deux seules femmes du conseil d’administration d’Activision Blizzard, composé de 10 personnes (un conseil qui a soutenu Kotick alors que les appels à sa démission se multiplient), bien qu’Activision note qu' »un nouveau directeur diversifié » sera bientôt être ajouté au tableau, aussi.

« Le comité demandera à la direction de développer des indicateurs de performance clés et/ou d’autres moyens de mesurer les progrès et d’assurer la responsabilité », indique le communiqué de presse. « Le directeur général, Bobby Kotick, ainsi que le directeur des ressources humaines et le directeur de la conformité fourniront des rapports d’avancement fréquents au comité, qui informera régulièrement l’ensemble du conseil. Le comité est habilité à retenir les services de consultants ou de conseillers externes, y compris des conseillers juridiques indépendants. conseil, pour l’assister dans ses travaux.

Donc, fondamentalement, le comité peut obtenir des conseils de sources externes et d’un avocat, mais il n’y a aucune référence à la façon dont il peut (ou devrait) interagir avec la main-d’œuvre réelle. Vous savez, les personnes qui déposent toutes ces plaintes et la raison pour laquelle les agences étatiques et fédérales enquêtent sur l’entreprise.

« La formation du comité et les changements futurs supplémentaires aideront à faciliter une surveillance directe et une transparence supplémentaires et à garantir que les engagements de l’entreprise envers les effectifs d’Activision Blizzard sont exécutés avec urgence et impact », poursuit le communiqué de presse. « Cela a été une période difficile pour l’ensemble de l’entreprise, mais le conseil d’administration est confiant dans les actions en cours pour préparer l’entreprise à un succès futur. »

Il convient de noter, à ce stade, que ce communiqué de presse s’adresse aux investisseurs – dont certains ont également appelé à la démission de Kotick.

Étant donné que les patrons de PlayStation et Xbox envisagent de réévaluer leur relation avec Activision Blizzard, la formation de ce comité pourrait ne pas suffire.